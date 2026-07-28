Emtia piyasalarında son dakika gelişmesi... Alman devi Commerzbank, değerli metaller için belirlediği uzun vadeli fiyat hedeflerini düşürdü. Banka tarafından yapılan resmi açıklamada, 2026 yıl sonu altın tahmini ons başına 300 dolar birden indirilerek 4.500 dolara çekilirken, gümüş ve diğer değerli metallerde de beklentiler aşağı yönde güncellendi.

ALTIN TAHMİNİ 4.500 DOLARA İNDİRİLDİ

Commerzbank, 2026 yıl sonu altın fiyatı beklentisini ons başına 4.800 dolardan 4.500 dolara düşürdü.

Banka, 2027 yıl sonu altın tahminini ise 5.200 dolardan 5.000 dolara revize etti.

TSİ 15.08 itibarıyla altın güncel fiyatları

Altın Türü Alış Satış Gram Altın 6.130,66 TL 6.131,62 TL Çeyrek Altın 9.809,05 TL 10.025,19 TL Altın/Ons 4.042,38 $ 4.043,06 dolar

GÜMÜŞ BEKLENTİSİ DE AŞAĞI ÇEKİLDİ

Commerzbank, gümüş fiyat tahminlerinde de aşağı yönlü güncellemeye gitti.

Buna göre banka, 2026 yıl sonu gümüş fiyatı beklentisini ons başına 80 dolardan 67 dolara, 2027 yıl sonu tahminini ise 90 dolardan 80 dolara indirdi.

TSİ 15.08 itibarıyla değerli metallerde son durum şöyle;

Ürün Son Alış Satış Gümüş Ons / TL 2.720,08 2.718,34 2.721,82 Gümüş Ons / USD 57,40 57,38 57,44 Paladyum / USD 1.257,47 1.255,65 1.259,29 Platinyum / USD 1.593,64 1.591,75 1.595,55 Gümüş Gram 87,50 TL 87,40 TL 87,50 TL

PLATİN VE PALADYUM TAHMİNLERİ DE REVİZE EDİLDİ

Commerzbank, platin için 2026 yıl sonu fiyat tahminini 2.100 dolardan 2.000 dolara, paladyum için ise 1.600 dolardan 1.500 dolara düşürdü.

2027 yıl sonuna ilişkin beklentilerde de aşağı yönlü revizyona giden banka, platin fiyatının 2.300 dolar, paladyum fiyatının ise 1.800 dolar seviyesinde gerçekleşmesini bekledi.

Böylece Commerzbank, her iki metal için de 2027 tahminlerini önceki beklentilerine göre 100 dolar aşağı yönlü güncellemiş oldu.