Bitcoin, küresel piyasalarda risk iştahının zayıflamasıyla birlikte satış baskısı altında kaldı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesinde yatırımcıların temkinli pozisyon alması ve teknoloji hisselerinde yaşanan sert satışlar, en büyük kripto para birimini 11 günün en düşük seviyesine çekti.

Özellikle Nasdaq vadeli endeksinde görülen düşüş beklentisi, kripto para piyasasında da riskten kaçışı hızlandırdı.

Bitcoin fiyatları şu sıralarda 63.538,6 dolar seviyesinde seyrediyor.

FED KARARI ÖNCESİ YATIRIMCILAR FRENE BASTI

Capital.com Analisti Daniela Hathorn, yatırımcıların çarşamba günü açıklanacak Fed faiz kararı ile ABD'li teknoloji devlerinin bilanço sonuçları öncesinde risklerini azaltmayı tercih ettiğini belirtti.

Hathorn'a göre son dönemde yeniden gündeme gelen yapay zeka yatırımlarının maliyetine ilişkin endişeler, teknoloji hisseleri üzerinde baskı oluşturuyor.

Analist, güçlü gelir artışlarının artık tek başına yatırımcıları tatmin etmediğini, piyasanın milyarlarca dolarlık yapay zeka yatırımlarının sürdürülebilir kârlılığa dönüşeceğine dair daha güçlü sinyaller beklediğini ifade etti.

ÇİP HİSSELERİNDEKİ SATIŞ BITCOIN'İ DE VURDU

Son dönemde Bitcoin ile teknoloji hisseleri arasındaki korelasyonun güçlenmesi, Nasdaq'taki satışların doğrudan kripto para piyasasına yansımasına neden oldu.

Özellikle yapay zeka ekosisteminde faaliyet gösteren çip üreticisi şirketlerde görülen sert değer kayıpları, riskli varlıklardan çıkışı hızlandırırken Bitcoin de bu satış dalgasından olumsuz etkilendi.

PİYASALARIN ODAĞINDA İKİ KRİTİK GELİŞME VAR

Kripto para yatırımcıları bu hafta iki önemli başlığa odaklanmış durumda:

Fed'in faiz kararı ve Başkan'ın vereceği mesajlar

ABD'li teknoloji devlerinin açıklayacağı ikinci çeyrek bilançoları

Şirketlerin özellikle yapay zeka harcamaları, kârlılık görünümü ve gelecek dönem beklentilerine ilişkin açıklamaları, yalnızca hisse senedi piyasalarını değil kripto para piyasasını da etkileyebilir.

BITCOIN'İN YÖNÜNÜ NE BELİRLEYECEK?

Analistlere göre Bitcoin'in kısa vadeli performansında şu başlıklar belirleyici olacak:

Fed'in faiz kararı ve para politikası mesajları

ABD'li teknoloji şirketlerinin bilanço sonuçları

Yapay zeka yatırımlarına ilişkin beklentiler

Nasdaq endeksindeki hareketler

Küresel risk iştahındaki değişim

Bu gelişmelerin yalnızca Bitcoin'i değil, Ethereum başta olmak üzere kripto para piyasasının genel seyrini de belirlemesi bekleniyor.