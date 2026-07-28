İş Yatırım'ın 28 Temmuz 2026 saat 16.00 itibarıyla gerçekleştirdiği işlemlerde yaklaşık 683,2 milyon TL net satış gerçekleşti.

Aracı kurum dağılımına göre en fazla net alım yapılan hisseler SASA Polyester (SASA) ve Hektaş (HEKTS) olurken, en fazla net satış ise KMIEIV, GAIKFV ve Frigo-Pak Gıda (FRIGO) hisselerinde görüldü.

İŞ YATIRIM'IN EN FAZLA NET ALIM YAPTIĞI HİSSELER

Hisse Net Lot SASA 14.832.169 HEKTS 9.007.622 ENTRA 7.204.273 CANTE 5.055.964 TUKAS 4.497.542

Kaynak: ForInvest

İŞ YATIRIM'IN EN FAZLA NET SATIŞ YAPTIĞI HİSSELER

Hisse Net Lot KMIEIV -15.798.497 GAIKFV -6.700.000 FRIGO -5.809.492 NAIWWV -4.931.358 IHLAS -4.813.910

İş Yatırım'ın gün sonuna yaklaşırken en yoğun alım yaptığı hisseler arasında SASA ve HEKTS öne çıkarken, toplam işlemlerde 683,2 milyon TL net satıcı konumunda yer aldığı görüldü.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.