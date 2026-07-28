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İş Yatırım'ın bugün gerçekleştirdiği işlemlerde yaklaşık 683,2 milyon TL net satış gerçekleşti. SASA ve KMIEIV dikkat çekti.

İş Yatırım'ın 28 Temmuz 2026 saat 16.00 itibarıyla gerçekleştirdiği işlemlerde yaklaşık 683,2 milyon TL net satış gerçekleşti.

Aracı kurum dağılımına göre en fazla net alım yapılan hisseler SASA Polyester (SASA) ve Hektaş (HEKTS) olurken, en fazla net satış ise KMIEIV, GAIKFV ve Frigo-Pak Gıda (FRIGO) hisselerinde görüldü.

İŞ YATIRIM'IN EN FAZLA NET ALIM YAPTIĞI HİSSELER

Hisse Net Lot
SASA 14.832.169
HEKTS 9.007.622
ENTRA 7.204.273
CANTE 5.055.964
TUKAS 4.497.542

İş Yatırım ın bugün alıp sattığı hisseler, Görsel 1

Kaynak: ForInvest

İŞ YATIRIM'IN EN FAZLA NET SATIŞ YAPTIĞI HİSSELER

Hisse Net Lot
KMIEIV -15.798.497
GAIKFV -6.700.000
FRIGO -5.809.492
NAIWWV -4.931.358
IHLAS -4.813.910

İş Yatırım'ın gün sonuna yaklaşırken en yoğun alım yaptığı hisseler arasında SASA ve HEKTS öne çıkarken, toplam işlemlerde 683,2 milyon TL net satıcı konumunda yer aldığı görüldü.

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