Şirket, 2024 yılında 35 TL fiyattan halka arz edilirken, hisseler son bir yılda dikkat çekici bir yükseliş performansı sergiledi. 28 Temmuz 2025 ile 27 Temmuz 2026 tarihleri arasındaki dönemde GUNDG hissesi yüzde 3.909,21 değer kazandı.

Son işlem günündeki geri çekilmeye rağmen hisse, yıllık bazda yüksek getirisini koruyor. 28 Temmuz 2026 saat 14.31 itibarıyla GUNDG hissesi yıllık bazda yaklaşık yüzde 3.429 yükselişle 2.367 TL seviyesinde işlem görüyor.

10 BİN TL YATIRIM YAPANIN PARASI NE KADAR OLDU?

Geçen yıl 28 Temmuz 2025'te GUNDG hissesi yaklaşık 65 TL seviyesinden işlem görüyordu.

Bu fiyattan 10 bin TL yatırım yapan bir yatırımcı yaklaşık 153,85 lot GUNDG hissesi alabiliyordu. Hissenin bugün 2.367 TL seviyesine ulaşmasıyla birlikte yatırımın değeri de katlandı.

Başlangıç yatırımı: 10.000 TL

Alınan hisse miktarı: Yaklaşık 153,85 lot

Bugünkü portföy değeri: Yaklaşık 364.154 TL

Toplam kazanç: Yaklaşık 354.154 TL

Böylece geçen yıl GUNDG hisselerine 10 bin TL yatırım yapan bir yatırımcının portföyü, bugün yaklaşık 364 bin TL seviyesine yükselmiş oldu.

GUNDG BUGÜN TABAN OLDU

Öte yandan GUNDG hisselerinde bugün sert satış baskısı yaşandı. Hisse, gün içerisinde yüzde 10 düşüşle taban fiyat olan 2.367 TL'ye geriledi.

Aracı kurum dağılımına göre ilk 5 kurumda 39 bin 323 lot net alım, 43 bin 969 lot net satış gerçekleşirken, toplamda 4 bin 646 lot net satış kaydedildi.

En fazla alım yapan aracı kurumlar

Midas: 9.984 lot

QNB: 9.241 lot

Marbaş: 7.976 lot

İş Yatırım: 7.603 lot

Garanti BBVA Yatırım: 4.519 lot

Kaynak: ForInvest

En fazla satış yapan aracı kurumlar

Ziraat Yatırım: 11.817 lot

Bulls Yatırım: 10.279 lot

Bank of America: 8.989 lot

Deniz Yatırım: 7.309 lot

A1 Capital: 5.575 lot

Hissede gün boyunca satış baskısının etkili olduğu görülürken, yatırımcılar önümüzdeki günlerde oluşacak fiyat hareketi ile aracı kurum işlemlerini yakından izlemeyi sürdürüyor.

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