Yarın Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) için ikinci taksit, Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEDTR) için ise birinci taksit temettü ödemesinde hak kullanım tarihi olacak.

Temettü almaya hak kazanacak yatırımcılar, ilgili hisseleri hak kullanım tarihinden önce portföylerinde bulundurmuş olmaları halinde ödemelerden yararlanabilecek.

YARIN TEMETTÜ VERECEK HİSSELER

Şirket (Hisse Kodu) Hisse Başına Brüt Temettü Hisse Başına Net Temettü Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) 0,0498242 TL 0,0423505 TL Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEDTR) 0,1134453 TL 0,0964285 TL

Temettü ödemeleri, şirketlerin belirlediği ödeme takvimine göre yatırımcı hesaplarına aktarılacak. Yatırımcılar, Borsa İstanbul'da temettü takvimini yakından takip ederek nakit kâr payı dağıtımlarından yararlanabiliyor.

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