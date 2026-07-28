Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SSAAT), uluslararası büyüme stratejisi kapsamında önemli bir iş birliğine imza attı. Şirket, Jacques Philippe markasının Hindistan distribütörlüğü için ülke genelinde 105 mağazası bulunan Just In Time Trading Pvt. Ltd. ile 5 yıl süreli münhasır distribütörlük anlaşması imzaladığını duyurdu. Anlaşmanın şirkete yaklaşık 6,7 milyon İsviçre frangı (CHF) kümülatif ciro katkısı sağlaması bekleniyor.

HİNDİSTAN'DA 105 MAĞAZALIK ZİNCİRLE İŞ BİRLİĞİ

Saat ve Saat tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirketin uluslararası büyüme stratejisini destekleyen markalarından Jacques Philippe için Hindistan distribütörlüğü kapsamında Just In Time Trading Pvt. Ltd. ile 5 yıl süreli münhasır distribütörlük anlaşması imzalandı.

Just In Time Trading, Hindistan genelinde 105 mağazası bulunan önde gelen saat perakende zincirleri arasında yer alıyor.

6,7 MİLYON CHF CİRO KATKISI BEKLENİYOR

Şirket açıklamasında, sözleşme kapsamında kademeli minimum alım taahhüdü bulunduğu belirtilirken, anlaşmanın 5 yıllık süresi boyunca Saat ve Saat'e yaklaşık 6,7 milyon CHF kümülatif ciro katkısı sağlamasının beklendiği ifade edildi.