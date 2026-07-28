Değerli metaller piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan piyasa stratejisti Gregory T. Weldon, son dönemde yaşanan sert düzeltmeye rağmen altın ve gümüşte uzun vadeli yükseliş beklentisini koruduğunu söyledi. Weldon, özellikle gümüşte mevcut seviyelerin yeniden alım fırsatı sunduğunu belirtirken, önümüzdeki 5 ila 7 yıl için 326 dolar/ons hedefini dile getirdi.

"GÜMÜŞTE UZUN VADELİ YÜKSELİŞ BOZULMADI"

Money Metals Podcast'e konuşan Weldon, spot gümüş fiyatı 100 doların üzerine çıktığında 96-98 dolar aralığında pozisyonlarını kapattığını, ardından fiyatın 61 dolar seviyesine, olumsuz senaryoda ise 54 dolara kadar geri çekilebileceğini öngördüğünü hatırlattı.

Yaşanan düzeltmenin ardından gümüşün yeniden yatırım açısından cazip seviyelere geldiğini belirten analist, uzun vadeli yükseliş trendinin ise bozulmadığını savundu.

Spot gümüş, haberin yazıldığı sırada yaklaşık 57,44 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Weldon ayrıca daha önce yatırım yaptığı bir gümüş şirketi hissesinde yüzde 167 getiri elde ettiğini, yatırımın bir dönem yüzde 217 kazanca kadar ulaştığını ancak bu seviyelerde kâr realizasyonu yaptığını söyledi.

Analiste göre 36,50 dolar seviyesi, gümüş açısından uzun vadeli yükseliş trendini teyit eden önemli teknik eşiklerden biri olmayı sürdürüyor.

326 DOLAR HEDEFİNİ KORUYOR

Weldon, kısa vadeli dalgalanmalara rağmen gümüşte uzun vadeli beklentisinin değişmediğini belirterek, önümüzdeki 5 ila 7 yıl içinde fiyatın yaklaşık 326 dolar/ons seviyesine ulaşabileceğini öngördüğünü ifade etti.

Bu tahmin, gümüşün yaklaşık 57,5 dolar seviyesinde işlem gördüğü mevcut fiyatlara göre yaklaşık %472'lik yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

"YAPAY ZEKA YATIRIMLARINDA BALON OLUŞUYOR"

Weldon, değerlendirmelerinde yalnızca değerli metallere değil küresel ekonomiye ilişkin risklere de değindi.

Yapay zeka sektörüne yönelik dev yatırımların sürdürülebilir olmadığını savunan analist, veri merkezleri, yarı iletkenler ve yapay zeka altyapısına yapılan harcamaların doygunluk noktasına yaklaştığını söyledi.

Büyük teknoloji şirketlerinin yılda 200 milyar doların üzerinde yapay zeka yatırımı yaptığına dikkat çeken Weldon, bu durumun ilerleyen dönemde teknoloji hisselerinde sert düzeltmelere neden olabileceğini ifade etti.

FED YENİDEN PARASAL GENİŞLEMEYE DÖNEBİLİR

ABD'de uzun vadeli tahvil faizlerinin yükselmesini ekonomik büyümenin yavaşladığına ve mali baskıların arttığına işaret olarak değerlendiren Weldon, ekonomik aktivitede belirgin bir zayıflama yaşanması halinde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yeniden parasal genişleme politikalarına başvurabileceğini söyledi.

Analiste göre böyle bir senaryoda tahvil faizleri gerilerken altın ve gümüş gibi değerli metaller yeniden güçlü bir yükseliş trendine girebilir.

EL NİNO VE ENERJİ PİYASALARINA DİKKAT ÇEKTİ

Weldon, iklim koşullarının emtia piyasaları üzerindeki etkilerine de dikkat çekti.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin (NOAA) 2027 yılı Nisan ayına kadar etkisini sürdürebilecek güçlü bir El Nino beklentisinin tarımsal üretim üzerinde baskı oluşturabileceğini belirten analist, özellikle Tayland'da şeker, Brezilya ve Vietnam'da ise kahve üretiminin olumsuz etkilenebileceğini ifade etti.

ABD ham petrol stoklarının da tarihsel olarak düşük seviyelerde bulunduğunu söyleyen Weldon, bunun enerji ve tarım emtialarında arz sıkışıklığı riskini artırabileceğini dile getirdi.

ALTIN VE GÜMÜŞÜ DESTEKLEYEN YAPISAL FAKTÖRLER

Weldon, Çin, Rusya ve Vietnam'ın dünya nadir toprak elementleri rezervlerinin yüzde 80'inden fazlasını kontrol ettiğini belirterek, bunun stratejik açıdan önemli bir gelişme olduğunu ifade etti.

Artan ABD kamu borcu, kalıcı enflasyon baskıları ve küresel jeopolitik risklerin de uzun vadede altın ve gümüş fiyatlarını desteklemeyi sürdürebileceğini sözlerine ekledi.