ABD'nin Kuzey Amerika ticaret politikasında attığı son adımlar ve bakır ithalatına ilişkin olası yeni düzenlemeler, gümüş piyasasında uzun vadeli arz görünümüne ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Sektör uzmanları, kısa vadede gümüş fiyatları jeopolitik gelişmeler ve faiz beklentilerinden etkilenmeye devam etse de, ticaret politikalarındaki belirsizliklerin zaten arz açığı veren piyasada ilave risk oluşturabileceğine dikkat çekiyor.

GÜMÜŞTE FİYAT BASKISI SÜRÜYOR

Gümüş fiyatı 55,90 dolar seviyelerinde işlem görürken 60 dolar direncini aşmakta zorlanıyor. ABD'nin İran'a yönelik hava saldırılarının ardından Orta Doğu'da artan jeopolitik riskler ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin belirsizlikler piyasaları etkilemeye devam ediyor.

Uzmanlara göre ilk bakışta jeopolitik risklerin gümüşü desteklemesi beklense de, yükselen petrol fiyatlarının enflasyonu artırabileceği, bunun da ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri uzun süre yüksek tutmasına neden olabileceği değerlendiriliyor. Faiz getirisi olmayan gümüş ise bu ortamda baskı altında kalabiliyor.

Buna rağmen gümüş fiyatı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 50 daha yüksek seviyede bulunuyor.

ARZ AÇIĞI ALTINCI YILINA HAZIRLANIYOR

Metals Focus ve Silver Institute verilerine göre küresel gümüş piyasasının 2026 yılında 46,3 milyon ons arz açığı vermesi bekleniyor. Böylece piyasanın üst üste altıncı kez üretimden daha fazla tüketimle karşı karşıya kalacağı öngörülüyor.

Uzmanlara göre fiyatlar kısa vadede dalgalansa da uzun vadeli görünümde arz tarafındaki sıkışıklık önemini koruyor.

Kıymetli metallerde son durum

Varlık Güncel Fiyat Ons Gümüş (USD) 55,90 dolar Gram Gümüş (TL) 84,78 TL Bakır (LME Vadeli, Ton) 13.510,00 dolar /ton Platin (USD/ons) 1.596,94 dolar Paladyum (USD/ons) 1.251,24 dolar

ABD'NİN USMCA KARARI NEDEN ÖNEMLİ?

ABD yönetimi, ABD-Meksika-Kanada Serbest Ticaret Anlaşması'nın (USMCA) otomatik olarak 16 yıl daha uzatılmasını onaylamadı.

Ancak bu karar anlaşmanın sona erdiği anlamına gelmiyor. USMCA yürürlükte kalmaya devam ederken, taraflar artık 2036 yılına kadar her yıl anlaşmayı yeniden gözden geçirecek.

Uzmanlara göre değişen en önemli unsur ticaretin kendisi değil, öngörülebilirlik oldu.

HER 5 ONS GÜMÜŞÜN 1'İ MEKSİKA'DAN GELİYOR

Bu gelişmenin önem kazanmasının temel nedeni ise Meksika'nın küresel gümüş üretimindeki payı.

Metals Focus ve Silver Institute verilerine göre Meksika, 2025 yılında 172,9 milyon ons üretimle dünyanın en büyük gümüş üreticisi konumunda bulunuyor. Peru 130,6 milyon ons, Çin ise 112,8 milyon ons üretim gerçekleştirdi.

Toplam 846,6 milyon ons küresel maden üretimi dikkate alındığında dünyada çıkarılan yaklaşık her 5 ons gümüşün 1 onsu Meksika'dan geliyor.

Uzmanlara göre ticaret anlaşmasının her yıl yeniden müzakere edilecek olması, gümüş arzı açısından doğrudan bir kesinti anlamına gelmese de belirsizlik unsurunu artırıyor.

BAKIR KARARI GÜMÜŞÜ DOLAYLI ETKİLEYEBİLİR

Piyasaların yakından takip ettiği bir diğer konu ise ABD'nin bakır ithalatına yönelik olası yeni vergileri.

Gümüş üretiminin yaklaşık yüzde 75'i, doğrudan gümüş madenciliğinden değil; bakır, kurşun, çinko ve altın madenciliğinin yan ürünü olarak elde ediliyor.

Bu nedenle bakır sektörüne yönelik alınacak kararlar, dolaylı olarak gümüş arzını da etkileyebiliyor.

ABD Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı rapor doğrultusunda Başkan'ın rafine bakıra 2027'den itibaren aşamalı vergi getirip getirmeyeceğine karar vermesi bekleniyor.

UZMANLAR NE DÜŞÜNÜYOR?

Analize göre şu aşamada piyasada fiziksel arzı azaltan bir gelişme bulunmuyor. USMCA yürürlükte kalmaya devam ediyor, Meksika'dan gümüş sevkiyatları sürüyor ve bakıra yönelik yeni vergi kararı da henüz alınmış değil.

Ancak uzmanlar, küresel gümüş piyasasının zaten arz açığı verdiği bir dönemde ticaret politikalarındaki belirsizliklerin ilerleyen dönemde risk primini artırabileceğini belirtiyor.

Öte yandan Metals Focus, üç yıl üst üste gerileyen Meksika gümüş üretiminin 2026 yılında yeniden büyümeye başlayacağını öngörüyor. Bu nedenle uzmanlar, ticaret politikaları ile madencilik üretiminin birbirinden farklı dinamikler olduğunu ve mevcut gelişmelerin tek başına arzı azaltacağı sonucuna varılmaması gerektiğini vurguluyor.