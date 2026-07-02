Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre yılın ilk 6 ayında gümüş ithalatı yaklaşık 3,5 kat artarak 809 bin 260 kilograma ulaştı. Aynı dönemde altın ithalatı ise 67 bin 750 kilogramdan 43 bin 682 kilograma geriledi. Veriler, kıymetli metal ithalatında gümüşün payının hızla arttığına işaret etti.

GÜMÜŞ İTHALATI HIZ KESMEDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, haziran ayında gümüş ithalatı hem aylık hem de yıllık bazda güçlü artış kaydetti.

Mayıs ayında 6 bin 687 kilogram olan gümüş ithalatı, haziranda yüzde 178,2 artışla 18 bin 602 kilograma yükseldi.

Geçen yılın aynı ayında 8 bin 335 kilogram olan gümüş ithalatı ise bu yıl haziranda yüzde 123,2 artış gösterdi.

İLK 6 AYDA 3,5 KATLIK ARTIŞ

Ocak-haziran döneminde gümüş ithalatı 809 bin 260 kilogram olarak gerçekleşti.

Geçen yılın aynı döneminde 253 bin 490 kilogram olan ithalat, böylece yaklaşık 3,5 katına çıktı.

ALTIN İTHALATI GERİLEDİ

Haziran ayında altın ithalatı aylık bazda yüzde 46,7 artarak 7 bin 147 kilograma yükselse de yıllık bazda gerileme devam etti.

Geçen yılın haziran ayında 9 bin 334 kilogram olan altın ithalatı, bu yıl aynı dönemde yüzde 23,4 azaldı.

Ocak-haziran döneminde ise altın ithalatı 67 bin 750 kilogramdan 43 bin 682 kilograma gerileyerek yüzde 35,5 düşüş kaydetti.

KIYMETLİ METAL İTHALATINDA DİKKAT ÇEKEN TABLO

Veriler, yılın ilk yarısında kıymetli metal ithalatında gümüşün öne çıktığını ortaya koydu.

İlk 6 ayda gümüş ithalatı yaklaşık 3,5 kat artarken, altın ithalatında yüzde 35,5'lik gerileme yaşandı. Bu tablo, ithalat kompozisyonunda gümüş lehine dikkat çekici bir değişime işaret etti.