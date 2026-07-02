Borsa İstanbul, dün 193,5 milyar TL ile son dönemlerin en yüksek işlem hacmine ulaşarak günü yüzde 1,62 primle 14.350 puandan tamamladı.

ABD ile İran arasındaki dolaylı görüşmelerden kalıcı bir barış çıkmasa da tarafların olası krizleri yönetmek adına bir "iletişim mekanizması" kurma konusunda uzlaşması piyasalarca olumlu karşılandı. Diğer yandan Ukrayna'nın Rus rafinerilerine yönelik İHA saldırıları, Rusya genelinde akaryakıt kuyruklarına yol açtı.

ABD Başkanı Trump, ticaret anlaşması USMCA’yı (ABD-Meksika-Kanada) mevcut haliyle yenilemeyeceğini açıklayarak yeni bir ticaret diplomasisi başlattı. Trump ayrıca NATO müttefiki İspanya'yı yükümlülüklerini yerine getirmemekle suçlarken; ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Whitaker ise Türk savunma sanayisinin üretim kapasitesini tüm müttefiklere örnek gösterdi.

BORSA İSTANBUL ŞİRKET HABERLERİ

• Şa-Ra Enerji ’nin 89.000.000 adet payının pay başına 70,00 TL fiyattan halka arzı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı. (Halka arz büyüklüğü: 6,23 milyar TL)

• Saat ve Saat ’in 80.333.946 adet payının pay başına 56,00 TL fiyattan halka arzı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı. (Halka arz büyüklüğü: 4,50 milyar TL)

• ISVEA – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün ve yarın toplanacak.

• GOLDA.HE – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler Borsa’da Satış yöntemi ile bugün toplanacak.

• EKIM – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün ve yarın toplanacak.

• ALTNY – Şirketin yüzde 100 bağlı ortaklığı Dasal Havacılık Teknolojileri’nin, sürü yetenekli insansız hava aracı teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik 580 bin dolar tutarında sözleşme imzaladığı açıklandı.

• ARMDG – Şirket ortakları Fethi Kalıpçı Sönmez, Sadettin Saygın Sönmez ve Mehmet Hayri Sönmez’e ait toplam 26.398.084 adet payın borsada satışa konu edilebilmesi için hazırlanan pay satış bilgi formlarının SPK tarafından onaylandığı açıklandı.

• AVPGY – Şirketin, Radisson Residences Avrupa TEM İstanbul’un satış sürecini başlatma kararı aldığı, bu kapsamda işletme ve kira sözleşmesinin 30.06.2026 itibarıyla feshedildiği ve tahliye için 31.08.2026’ya kadar süre verildiği açıklandı.

• BIENY – Şirketin bağlı ortaklığı Bien Trading’in, TİM’in “Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı 2025” araştırmasında 946’ncı, çimento-cam-seramik ve toprak ürünleri sektöründe ise 19’uncu sırada yer aldığı açıklandı.

• DAPGM – EKGYO tarafından düzenlenen "İstanbul Eyüpsultan Kemerburgaz 3.Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" ihalesinin şirket lehine sonuçlanmadığı açıklandı.

• DCTTR – Şirketin, Bangladeş’teki yeni bir alıcıyla 331.000 dolar tutarında pamuk satış sözleşmesi imzaladığı ve bunun Bangladeş’e ilk pamuk ihracatı olacağı açıklandı.

• DOFRB – Şirketin, Ayzer Döküm ile imzalanan işyeri kira sözleşmesini, yeni üretim tesisi yatırımı kapsamında ihtiyaç kalmaması nedeniyle 30.06.2026 itibarıyla karşılıklı feshettiği açıklandı.

• EBEBK – Şirketin, 30.06.2026 itibarıyla Türkiye’de 311 mağazaya ulaştığı, Haziran ayında İzmir ve Bursa’da toplam 2 yeni mağaza açtığı açıklandı.

• EGGUB – Şirketin, 6,1 milyon euro bedelli LHM-550 model liman vincinin ithalat, kurulum ve test süreçlerini tamamlayarak operasyonel olarak devreye aldığını açıkladı.

• EKDMR – Şirketin, Orta Amerika Bölgesi’ne sevk edilmek üzere 4,97 milyon dolar tutarında inşaat çeliği siparişi aldığı ve bu bölgeden yıl içinde alınan toplam sipariş tutarının 26,08 milyon dolara ulaştığı açıklandı.

• EKGYO – Şirketin, İstanbul Eyüpsultan Kemerburgaz 3. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 2. oturumunda 36,66 milyar TL satış geliri ve yüzde 42 oranla 15,40 milyar TL şirket payı geliri içeren en yüksek teklifin alındığını açıkladı.

• EKGYO – Şirketin, Aselsan ile iş birliği kapsamındaki Ankara Yenimahalle Macunköy Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 2. oturumunun 03.07.2026’da yapılacağı açıklandı.

• ERCB – 2,5 Milyar TL’ye kadar tahvil/bono ihraç tavanı başvurusu SPK tarafından onaylandı.

• GIPTA – Bilge Grup tarafından 3.960.000 adet payın kaydileştirilmesi için MKK’ya başvuruda bulunuldu.

• GOODY – Şirketin, İzmit fabrikasında envanter ayarlaması nedeniyle üretime ara verilecek tarihlerinin 2 Temmuz 2026 – 27 Temmuz 2026 olarak güncellendiği açıklandı.

• ISCTR – 187 gün vadeli 9 milyon TL tutarında finansman bonosu ihraç edildi.

• ISSEN – Şirketin, operasyonel verimlilik planlamaları kapsamında halı tabanı üretim fabrikasında çalışan 109 personelin işten ayrıldığını ve toplam 74,2 milyon TL tutarındaki yasal haklarının ödeneceğini açıkladı.

• INFO – 91 gün vadeli 1,5 milyar TL tutarında finansman bonosu ihraç edildi.

• KCHOL – Şirketin ve grup şirketlerinin, Koç Finansman’daki yüzde 50 payını FROTO’ya 65,28 milyon dolar bedelle devrettiği ve pay devir işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

• KOPOL – Pardus Portföy tarafından 116.726.400 adet payın kaydileştirilmesi için MKK’ya başvuruda bulunuldu.

• KRDMD – Şirketin, Çek Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren bir müşterisiyle 2,93 milyon dolar tutarında sözleşme imzaladığı açıklandı.

• KLSER – 3 Milyar TL’ye kadar tahvil/bono ihraç tavanı başvurusu SPK tarafından onaylandı.

• KTLEV – Şirketin, 2026 Haziran ayında toplam 39,65 milyar TL tutarında sözleşme büyüklüğü gerçekleştirdiği açıklandı.

• LUKSK – Şirketin, planlı bakım ve temizlik çalışmaları nedeniyle 3-13 Ağustos 2026 tarihleri arasında üretime ara vereceği ve 14 Ağustos 2026’da yeniden üretime başlayacağı açıklandı.

• MANAS – Şirketin, ASKİ’nin 523,2 milyon TL tutarındaki su sayacı alımı ve montajı ihalesi kapsamında sözleşme imzalamaya davet edildiği açıklandı.

• OTKAR – Şirketin, Romtehnica’nın 230,22 milyon Rumen Leyi tutarındaki ödeme talebine karşı açılan davada temyiz talebinin reddedildiği ve mahkemenin şirket lehine karar verdiği açıklandı.

• OZKGY – Şirketin, İstanbul Eyüpsultan Kemerburgaz 3. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 2. oturumuna katıldığı, ancak ihalenin şirket lehine sonuçlanmadığı açıklandı.

• QNBTR – Yurt dışında 1 milyar dolara kadar borçlanma aracı ihraç tavanı başvurusu SPK tarafından onaylandı.

• QNBTR – 187 gün vadeli 2,82 milyar TL tutarında finansman bonosu ihraç edildi.

• QNBTR – Yurt dışında 376 gün vadeli 40 milyon dolar tutarından tahvil ihraç edildi.

• SMART – Şirketin, E Kampüs Eğitim Yazılım ve Danışmanlık’ı devralarak birleşmesine ilişkin duyuru metni ile sermaye maddesi tadil metnine yönelik başvurularının SPK tarafından olumsuz karşılandığı açıklandı.

• RGYAS – Şirketin, sermayesinin ve oy haklarının tamamına sahip olduğu Altunizade Gayrimenkul ve Kurtköy Gayrimenkul’ü devralarak gerçekleştireceği kolaylaştırılmış usulde birleşmelere ilişkin duyuru metinlerinin SPK tarafından onaylandığı açıklandı.

• RYSAS – Şirketin, enerji maliyetlerini azaltmak amacıyla Trabzon Hayrat’taki 6,2 MW kurulu güce sahip Çağlayan HES Enerji Üretim’in yüzde 100 hissesini 6,93 milyon dolar bedelle satın aldığı açıklandı.

• SASA – Şirketin, 2026 Haziran ayında satış miktarının 148 kiloton, satış tutarının 200 milyon dolar ve ihracatının 82 milyon dolar olarak gerçekleştiğini; yıllık bazda toplam ciroda yüzde 52, ihracatta ise yüzde 58 artış sağlandığını açıkladı.

• SKBNK – Yurt dışında 350 milyon dolara kadar borçlanma aracı ihraç tavanı başvurusu SPK tarafından onaylandı.

• TABGD – Şirketin, 2026’nın ikinci çeyreğinde 40, yıl başından itibaren ise 78 yeni restoran açarak 30 Haziran 2026 itibarıyla toplam restoran sayısını 2.100’e çıkardığı açıklandı.

• TARKM – Şirketin, ikinci marka stratejisi kapsamında yüzde 100 bağlı ortaklığı olarak kurulan Cropsafe Bitki Koruma’ nın tescil edilerek ilan edildiği açıklandı.

• TSPOR – Şirketin, Yakut Servis Danışmanlık Otomotiv ile 2026/2027 ve 2027/2028 sezonlarını kapsayan araç sponsorluğu anlaşması imzaladığı ve kulübün kullanımına 35 araç tahsis edildiği açıklandı.

• TSPOR – Şirketin, profesyonel futbolcu Melih Kabasakal’ın transferi için Gaziantep FK ile 22,5 milyon TL fesih bedeli karşılığında anlaştığı ve futbolcuyla 2026-2028 sezonları için toplam 68,2 milyon TL garanti ücretle 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı açıklandı.

• TSPOR – Şirketin, serbest statüdeki profesyonel futbolcu Metehan Mimaroğlu ile 2026-2027 sezonu için 27 milyon TL garanti ücret ve kulüp opsiyonuna bağlı olarak 2027-2028 sezonu için 35 milyon TL garanti ücret içeren 1+1 yıllık anlaşma sağladığı açıklandı.

• TSPOR – Şirketin, serbest statüdeki profesyonel futbolcu Thierry Darnel Karadeniz ile 5 yıllık anlaşma sağladığı, futbolcuya toplam 400 bin euro garanti ücret ve 80 bin euro imza ücreti ödeneceği açıklandı.

• TSPOR – Şirketin, serbest statüdeki profesyonel futbolcu Samet Akaydın ile 2+1 yıllık anlaşma sağladığı ve futbolcuya 2026-2028 sezonları için toplam 97,38 milyon TL garanti ücret, opsiyonun kullanılması halinde ise 2028-2029 sezonu için 60,1 milyon TL daha ödeneceği açıklandı.

• TMSN – Şirketin, Konya’daki Emisyon Azaltım Sistemi üretim tesisi yatırımında inşaat çalışmalarının devam ettiği, sürecin yıl sonuna kadar tamamlanmasının ve tesisin 2027 son çeyrekte devreye alınmasının hedeflendiği açıklandı.

• VAKBN – 50 Milyar TL’ye kadar tahvil/bono ihraç tavanı başvurusu SPK tarafından onaylandı.

• VESTL – Fitch Ratings tarafından, şirketin uzun vadeli yerel ve yabancı para kredi notunun “CCC+”dan “CCC-”ye, 2029 vadeli 500 milyon dolar tutarındaki kıdemli teminatsız tahvil notunun ise “CCC”den “CC”ye düşürüldüğü açıklandı.

• YKBNK – 187 gün vadeli 8,2 milyar TL tutarında finansman bonosu ihraç edildi.

• ZERGY – Şirketin, Kocaeli İzmit’te geliştirdiği Dora Hill Projesi kapsamında tadilat ruhsatı aldığı açıklandı.

PAY ALIM SATIM HABERLERİ

• BALSU – Pusula Portföy tarafından 222 milyon adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 11,61’e yükseldi.

• BORLS – Özgür Cem Hancan tarafından 4,10 TL fiyattan 69.702.273 adet payı Halil İbrahim Ege’ye satarken, şirket sermayesindeki payı yüzde 32,66’ya geriledi.

• BOSSA – Pay geri alım programı kapsamında 6,45 – 6,65 TL fiyat aralığından 700.000 adet pay geri alındı.

• DAPGM – Rafet Yılmaz tarafından 9,80 – 10,11 TL fiyat aralığından 12.500.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 22,01’e geriledi.

• DAPGM – Ziya Yılmaz tarafından 9,80 – 10,11 TL fiyat aralığından 12.500.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 34,16’ya geriledi.

• DMRGD – Simit Sarayı tarafından 11,20 – 11,51 TL fiyat aralığından 22.450.000 adet pay satılırken, şirket sermayesinde payı yüzde 49,14’e geriledi.

• ENKAI – Agah Mehmet Tara tarafından 90,05 – 90,70 TL fiyat aralığından 175.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 0,29’a yükseldi.

• ENKAI – Şarık Ömer Tara tarafından 90,15 – 90,95 TL fiyat aralığından 175.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 0,25’e yükseldi.

• GEREL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 797.010 adet pay 37,04 – 38,68 TL fiyat aralığından geri alındı.

• GSDHO – Delta Global tarafından 5,88 – 6,05 TL fiyat aralığından 1.768.742 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 32,84’e yükseldi.

• MAGEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 198.110 adet pay 30,84 – 31,46 TL fiyat aralığından geri alındı.

• MANAS – Pardus Portföy tarafından 3.581.903 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 4,64’e geriledi.

• MIATK – Ali Gökhan Beltekin tarafından 36,70 TL fiyattan 2.046.156 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 10,81’e yükseldi.

• PRZMA – Nuran Kuru tarafından 845.000 adet payın Raşit Kuru’ya devredildiği açıklandı.

• PRZMA – DLT Turizm tarafından 9.731.170 adet payın Metin Kuru’ya devredildiği açıklandı.

• PRZMA – DLT Turizm tarafından 10.234.666 adet payın Raşit Kuru’ya devredildiği açıklandı.

• SEGMN – Şirket sermayesinin yüzde 74,85’ini temsil eden payların Altun Gıda ve GMS Yatırım Holding’e satıldığı açıklandı.

• SKBNK – Şekerbank Personel Sosyal Güvenlik Vakfı tarafından 15,80 – 15,87 TL fiyat aralığından 672.800 adet pay alırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 30,69’a geriledi.

• TABGD – Elq Investors tarafından 14.721.793 adet payın pay başına 208,00 TL fiyattan yarın satılacağı açıklandı.

SEMAYE ARTIRIM HABERLERİ

• BALSU – Şirket sermayesinin 4,64 milyar TL hasılat elde edecek şekilde tahsisli olarak artılmasına karar verildi.

• BYDNR – Şirket sermayesinin 84 milyon TL’den yüzde 615 oranında bedelsiz olarak 516,60 milyon TL artışla 600,60 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

• FLAP – Şirket sermayesinin 93,75 milyon TL’den yüzde 326,66 oranında bedelli olarak 306,25 milyon TL artışla 400 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.

• MERKO – Şirket sermayesinin 850 milyon TL’den yüzde 100 oranında bedelli olarak 850 milyon TL artışla 1,7 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.

• SASA – Şirketin, paya dönüştürülebilir tahvillerin itfası kapsamında çıkarılmış sermayesini 47,04 milyar TL’den 52,50 milyar TL’ye yükseltmesine ve tahvil yatırımcılarına tahsisli ihraç edilecek 5,46 milyar TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesinin SPK tarafından onaylandığı açıklandı.

Kaynak: İnfo Yatırım