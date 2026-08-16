Borsa İstanbul'da yeni haftada yatırımcıların yakından takip edeceği gelişmelerden biri Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında uygulanan tedbirlerin sona ermesi olacak.

17-21 Ağustos 2026 haftasında daha önce haklarında tedbir kararı alınan 4 hisse senedinde kısıtlamalar sona erecek. BETAE ve CEOEM'de 17 Ağustos Pazartesi, DSTKF ve SUNTK'ta ise 21 Ağustos Cuma günü tedbir süresi tamamlanacak.

17 AĞUSTOS'TA 2 HİSSEDE YASAK KALKIYOR

Haftanın ilk işlem günü olan 17 Ağustos Pazartesi günü iki hisse üzerindeki VBTS tedbirinin sona ermesi bekleniyor.

Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. (BETAE)

Sona erecek tedbir: Kredili işlem yasağı

Ceo Event Medya A.Ş. (CEOEM)

Sona erecek tedbir: Kredili işlem yasağı

21 AĞUSTOS'TA 2 HİSSEDE DAHA TEDBİR SONA ERECEK

Haftanın son işlem günü olan 21 Ağustos Cuma günü ise DSTKF ve SUNTK paylarında uygulanan kredili işlem yasağının süresi tamamlanacak.

Destek Finans Faktoring A.Ş. (DSTKF)

Sona erecek tedbir: Kredili işlem yasağı

Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SUNTK)

Sona erecek tedbir: Kredili işlem yasağı

KREDİLİ İŞLEM YASAĞININ KALKMASI NE ANLAMA GELİYOR?

Kredili işlem yasağı uygulanan bir hisse senedinde yatırımcılar tedbir süresi boyunca kredi kullanarak pozisyon açamıyor. Tedbir süresinin tamamlanmasıyla birlikte, başka bir tedbir kararı bulunmaması halinde söz konusu kısıtlama sona eriyor.

Bu nedenle VBTS tedbirlerinin başlangıç ve bitiş tarihleri özellikle ilgili hisseleri takip eden yatırımcıların radarında bulunuyor.

TEDBİRİN SONA ERMESİ HİSSENİN YÜKSELECEĞİ ANLAMINA GELİR Mİ?

Kredili işlem yasağının sona ermesi, tek başına hisse fiyatının yükseleceği veya düşeceği anlamına gelmiyor. Hisse fiyatlarında şirket haberleri, finansal sonuçlar, yatırımcı talebi ve genel piyasa koşulları gibi çok sayıda unsur etkili olabiliyor.

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