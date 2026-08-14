Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlük kazanan "Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği" ile araçları kullanabilecek kişilerin kapsamı yeniden tanımlanırken, gurbetçi emeklilerin ibraz etmesi gereken belgelere de yeni standart getirildi.

Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte turistik kolaylıklar kapsamında Türkiye’ye getirilen yabancı plakalı araçların kullanımıyla ilgili kurallar netleştirildi:

• İkameti Yurt Dışında Olan Akrabalar: Geçici ithalat izin hakkı sahibinin; yurt dışında ikamet eden eşi, anne, baba veya çocuk gibi akrabaları aracı izin sahibi yanında olmasa da kullanabilecek.

• Araçta Bulunma Şartı: İzin sahibinin aracın içinde bizzat bulunması kaydıyla, ikamet adresi yurt dışında olan diğer kişilerin de direksiyon başına geçmesine izin verilecek.

EMEKLİLERE 730 GÜNLÜK İZİN İÇİN ONAYLI BELGE ŞARTI

Mevcut mevzuata göre yurt dışından malulen veya ön emeklilik hakları dâhil olmak üzere emekli olan kişilere, Türkiye’ye getirdikleri taşıtlar için 730 gün (2 yıl) kalış süresi tanınıyor.

Tebliğ değişikliği ile bu haktan yararlanabilmek için ibraz edilmesi gereken emeklilik belgesinin tanımı ve standardı yeniden belirlendi.

Yeni Standartlar:

• Yurt dışından emekli olunduğunu kanıtlamak amacıyla, ilgili ülkenin sosyal güvenlik mevzuatına uygun olarak düzenlenen çalışma ve emeklilik belgesi ibraz edilecek.

• Sunulacak bu resmi belgenin büyükelçilik, konsolosluk veya noter onaylı Türkçe tercümesinin gümrük idarelerine teslim edilmesi zorunlu olacak.