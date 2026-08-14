TCMB tarafından açıklanan verilere göre piyasanın yıl sonu enflasyon ve dolar/TL beklentilerinde yukarı yönlü ayarlamalar dikkat çekerken, eylül ayı faiz kararına ilişkin öngörüler sabit kaldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finansal ve reel sektör temsilcilerinden oluşan 68 katılımcının yanıtlarıyla hazırlanan Ağustos 2026 piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını yayımladı.
Katılımcıların 2026 yıl sonu tüketici fiyat endeksi (TÜFE) beklentisi, bir önceki anket döneminde kaydedilen yüzde 29,21 seviyesinden yüzde 29,43'e yükseldi.
Gelecek dönem enflasyon patikasına ilişkin beklentiler ise şu şekilde şekillendi:
• 12 Ay Sonrası TÜFE: Önceki dönemdeki yüzde 23,95 seviyesinden yüzde 23,69'a geriledi.
• 24 Ay Sonrası TÜFE: Yüzde 17,83'ten yüzde 18,03'e yükseldi.
Anket detaylarına göre katılımcıların yüzde 47,62'si 12 ay sonrası enflasyonun yüzde 22,00-24,99 aralığında gerçekleşeceğini öngörürken, 24 ay sonrası için katılımcıların yüzde 52,63'ü yüzde 16,00-19,99 bandına işaret etti.
DOLAR/TL TAHMİNLERİ YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRDÜ
Piyasa katılımcılarının döviz kuru beklentilerinde hem kısa hem orta vadede yukarı yönlü revizyon gerçekleşti:
• 2026 Yıl Sonu Kur Beklentisi: Önceki ankette 51,55 TL olan tahmin 51,66 TL'ye çıktı.
• 12 Ay Sonrası Kur Beklentisi: Artışın daha belirgin yaşandığı bu kalemde, önceki dönemdeki 56,69 TL seviyesinden 57,43 TL'ye yükseliş kaydedildi.
EYLÜL AYI PPK FAİZ BEKLENTİSİ YÜZDE 37
Ankette Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu (PPK) kararlarına yönelik beklentiler de yer aldı.
Katılımcıların eylül ayında gerçekleştirilecek PPK toplantısına ilişkin politika faizi beklentisi yüzde 37 olarak kayıtlara geçti.
BIST repo ve ters-repo pazarı cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi ise yüzde 40 seviyesindeki korundu.
BÜYÜME TAHMİNİNDE DEĞİŞİKLİK YOK
Türkiye ekonomisinin makroekonomik büyüme performansına ilişkin beklentilerde ise bir değişime gidilmedi.
Katılımcıların 2026 yılı gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) büyüme tahmini yüzde 3,1 seviyesinde sabit bırakıldı.