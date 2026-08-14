BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 0,16 artışla 14.132 puan seviyesinde tamamlayarak 22 Temmuz'dan bu yana görülen en yüksek kapanışa imza attı. Hacim tarafında ise 196,2 milyar TL ile daha temkinli bir seyir öne çıktı.

Piyasalar dün açıklanan TCMB'nin 3. Enflasyon Raporu'nu sindirmeye çalışıyor. Merkez Bankası, 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 26'dan yüzde 28'e yükseltirken 2026 ara hedefini yüzde 24 seviyesinde korudu.

Yıl sonu tahminindeki bu revizyonun gıda ve enerji şoklarına bağlanması, TCMB'nin olası faiz indirimlerinde aceleci olmayacağı ve kademeli bir yaklaşım sergileyeceği beklentilerini pekiştirdi.

ABD ENFLASYONUNDA ÜFE SÜRPRİZİ VE FED BEKLENTİLERİ

Küresel tarafta ABD'den gelen temmuz ayı üretici fiyat endeksi (ÜFE) verileri, üretici maliyetlerindeki artışın yavaşladığını ortaya koydu.

• Manşet ÜFE: Yıllık bazda yüzde 5,5'ten yüzde 4,7'ye gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kaldı.

• Çekirdek ÜFE: Yıllık bazda yüzde 4,2 seviyesine çekildi.

İstihdam piyasasındaki dengelenme ve enflasyondaki yumuşama sinyalleri, Fed'in eylül ayındaki toplantısında faizleri sabit tutacağı yönündeki senaryoları destekliyor.

Ancak ağustos ayında Brent petrolde yaşanan yükselişin önümüzdeki veri akışlarına nasıl yansıyacağı kritik bir risk unsuru olarak izleniyor.

GÜNÜN AJANDASINDA ÖNE ÇIKAN VERİLER

Bugün hem yurt içinde hem de küresel ölçekte kritik veriler takip edilecek:

• Yurt İçi (10.00): TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlanacak. Yıl sonu enflasyon, dolar/TL ve faiz beklentilerindeki olası güncellemeler bankacılık hisseleri ve tahvil piyasasında dalgalanma yaratabilir.

• Euro Bölgesi: 2. çeyrek öncü büyüme verileri ve dış ticaret dengesi açıklanacak.

• ABD: Tüketim talebinin gücünü gösterecek olan perakende satışlar, sanayi üretimi ve Michigan tüketici güven endeksi takip edilecek. Perakende satışların beklenenden güçlü gelmesi ABD tahvil faizlerini yukarı çekebilecekken, zayıf bir veri faiz indirimi beklentilerini güçlendirebilir.

BORSA İSTANBUL ŞİRKET HABERLERİ

• KPEKS (Kapeks Kimya) – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün toplanacak.

• TKNKA – (Teknika Plast Teknik) – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün toplanacak.

• VEYAS (Türker Vangölü Enerji) – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün toplanacak.

• ALVES – Oğuzhan Şahinkaya tarafından 200.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvuru yapıldı.

• AHGAZ & ENERY – Dünya Katılım Bankası’nın Diyarbakır’a şube açtığı belirtildi.

• AGHOL – 4,5 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

• BORLS – VBTS kapsamında şirket paylarına 11 Eylül’e kadar kredili işlem yasağı getirildi.

• BIOEN – Oğuzhan Şahinkaya tarafından 275.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvuru yapıldı.

• BMSCH – Temmuz ayında 1,4 milyon dolarlık ihracat yapıldığı açıklandı.

• BIGTK – Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun yüzde 50’sinin işletme sermayesinde, yüzde 50’sinin kısa vadeli borç ödemelerinde kullanılmasının planlandığı açıklandı.

• BTCIM – Oğuzhan Şahinkaya tarafından 3.800.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvuru yapıldı.

• BRSAN – Şirketin bağlı ortaklığı Berg Pipe’nin 360 milyon dolarlık sipariş aldığı açıklandı.

• BJKAS – Futbolcu Dusan Vlahovic ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı, futbolcuya üç yılda toplam 22,5 milyon euro garanti ücret ödeneceği açıklandı.

• BVSAN – Şirketin yüzde 85 bağlı ortaklığı Bülbüloğlu Çelik’in 1,6 milyon dolarlık iş aldığı açıklandı.

• CITAS – Şirket payları 18 Ağustos'ta Borsa'da işlem göremeye başlayacak.

• CITAS – Şirket paylarının halka arzı kapsamında toplam halka arz büyüklüğünün 7,83 katı, bireysel yatırımcı kategorisinde ise 1,67 kat talep geldiği açıklandı.

• DURKN – Halka arzdan elde edilen fonun 116,1 milyon TL’sinin ilave makine alımı, ilave fabrika yapımı ve GES yatırımında, 183,2 milyon TL’sinin işletme sermayesinde, 130,9 milyon TL’sinin borç ödemesinde kullanıldığı açıklandı.

• DCTTR – Şirketin, bağlı ortaklığı Bluefarm IKE'deki yüzde 94 oranındaki DCTTR paylarını bağlı ortaklığı Bluefarm Tarım’a devretöeye karar verdiği açıklandı.

• DCTTR – Levent Sadık Amet tarafından 39.000.000 adet payın Borsa’da işlem gören niteliğe dönüşmesi ve satışa konusu kapsamında Pay Satış Bilgi Formu’nun onaylanması talebiyle SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

• DZGYO – 2 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

• DIRIT – Şirket tarafından Büyük Anadolu Sağlık Hizmetler’nin yüzde 62,84’üne denk gelen payları devralmak üzere dört ayrı Hisse Devir Vaadi Sözleşmesi imzalandığı, 372,3 milyon TL bedel belirlendiği, yatırımın finansmanı kapsamında tahsisli sermaye artırımından karşılanacağı açıklandı.

• EUYO – VBTS kapsamında şirket paylarına 11 Eylül’e kadar emir paketi tedbiri getirildi.

• EKGYO – Şirket ile TOKİ arasında imzalanan İşbirliği Protokolü kapsamında İstanbul Küçükçekmece Halkalı Batı 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. Oturumunun 21 Ağustos’ta yapılacağı açıklandı.

• EMPAE – Halka arzdan elde edilen fonun 178,9 milyon TL’sinin işletme sermayesinde, 89,4 milyon TL’sinin finansal borç ödemesinde kullanıldığı açıklandı.

• EUPWR – Peak PV Solar’ın TEİAŞ tarafından gerçekleştirilen, ihaleye katılarak 584,2 milyon TL ile en avantajlı teklifi verdiği açıklandı.

• GENIL – Oğuzhan Şahinkaya tarafından 300.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvuru yapıldı.

• GOZDE – Oğuzhan Şahinkaya tarafından 5.059.931 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvuru yapıldı.

• GOZDE – Dilay Şahinkaya tarafından 6.029.260 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvuru yapıldı.

• GOZDE – Şahinkaya Özel Eğitim tarafından 5.350.188 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvuru yapıldı.

• GOKNR – Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında talep edilen bilgi ve belgeler ilgili mercilerle paylaşıldığı, inceleme sürecinin devam ettiği açıklandı.

• GUBRF – Oğuzhan Şahinkaya tarafından 560.170 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvuru yapıldı.

• GOODY – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 400 milyon TL’den 7,6 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

• HOROZ – Eskişehir Sivrihisar’da devam eden GES projesinin finansmanı kapsamında, TSKB ile toplam 5 milyon euro tutarında sözleşme imzalandığı açıklandı.

• HEKTS – Oğuzhan Şahinkaya tarafından 500.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvuru yapıldı.

• KOTON – Şirketin, 2026 yılında yüzde 5 – 7 satış büyümesi, yüzde 54 brüt kar marjı, yüzde 24 FAVÖK marjı, yüzde 3,5 yatırım harcamaları / satışlar ve 10+ yeni mağaza beklediği açıklandı.

• LINK – Şirketin, EGM ile 11,5 milyon TL bedelli sözleşme imzaladığı açıklandı.

• ICUGS – Mustafa Mümtaz Özkaya'ya ait 11.250.000 adet A Grubu halka kapalı payın Danista Finansal Danışmanlık’a devri kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

• KARSN – Şirket ile İ.E.T.T. arasında 1,8 milyar TL tutarında sözleşme imzalandığı açıklandı.

• KMPUR – Şirketin, ReMade sertifikası almaya hak kazandığı açıklandı.

• ONCSM – Şirket ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimliği arasında, 273,0 milyon TL bedelli sözleşme imzaladığı açıklandı.

• SASA – Nurhan Şahinkaya tarafından 220.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvuru yapıldı.

• SMRVA – Denizbank tarafından gerçekleştirilen 426,4 milyon TL’lik portföyün tahsili gecikmiş alacağının kazanıldığı açıklandı.

• TTKOM – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli kurum rating notunun teyit edildiği açıklandı.

• TTKOM – Oğuzhan Şahinkaya tarafından 110.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvuru yapıldı.

• TRENJ & TRALT & TRMET – ATP Marin Inc.’e ait 3 yatın mülkiyetinin hukuken teyit edildiği ve yatların resmi kayıtlarının yeniden ATP Marin Inc. adına geçirildiği açıklandı.

• ULAS – Sermaye artırımında elde edilmesi beklenen fonun 63,7 milyon TL’sinin yeni iştirak ediniminde, 25,0 milyon TL’sinin işletme sermayesinde, 379,5 milyon TL’sinin iştiraklerin işletme sermayesinde kullanılmasının planlandığı açıklandı.

• ULUUN – EBRD ile imzalanan 80 milyon Euro'ya kadar kredi kullanımı anlaşmasına istinaden, 6,5 milyon euro ve 2,7 milyon dolar tutarlı kredinin şirkete ulaştığı açıklandı.

• VAKFN – Oğuzhan Şahinkaya tarafından 600.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvuru yapıldı.

PAY ALIM-SATIM HABERLERİ

• ARSAN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 300.000 adet pay 3,34 – 3,38 TL fiyat aralığından geri alındı.

• ALVES – Bank of America Corporation tarafından 1,81 – 1,84 TL fiyat aralığından 67.002.689 adet alış ve 48.282.033 adet satış yapılırken şirket sermayesindeki payı yüzde 5,76’ya yükseldi.

• BALSU – Pusula Portföy tarafından 11,03 – 12,33 TL fiyat aralığından 48.000.000 adet pay alış ve 66.722.799 adet satış yapılırken şirket sermayesindeki payı yüzde 8,97’ye geriledi.

• DAGI – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.000.000 adet pay 9,71 – 9,74 TL fiyat aralığından geri alındı.

• EKIM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 150.000 adet pay 17,00 – 17,09 TL fiyat aralığından geri alındı.

• GLYHO -Şirket paylarının geri alınması kapsamında 150.000 adet pay 17,25 TL fiyattan geri alındı.

• MANAS – Bank of America Corporation tarafından 30,72 – 30,95 TL fiyat aralığından 2.525.518 adet alış ve 932.452 adet satış yapılırken şirket sermayesindeki payı yüzde 5,31’e yükseldi.

• OZSUB – Yönetim Kurulu Başkanı Şemsettin Kavalar tarafından 37,00 TL fiyattan 1.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 61,68’e geriledi.

• OZSUB – Bank of America Corporation tarafından 42,32 – 42,44 TL fiyat aralığından 1.334.167 adet alış ve 282.599 adet satış yapılırken şirket sermayesindeki payı yüzde 5,12’ye yükseldi.

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ

• AKFIS – Şirket sermayesinin 636,6 milyon TL’den yüzde 500 oranında bedelsiz olarak 3,2 milyar TL artışla 3,8 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

• BIGTK – Şirket sermayesinin 33,8 milyon TL’den yüzde 180 oranında bedelli olarak 60,9 milyon TL nakden artışla 94,7 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

• IDGYO – Bedelli sermaye artırımı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından olumsuz karşılandı.

• ORGE – Şirket sermayesinin 80 milyon TL’den yüzde 400 oranında bedelsiz olarak 320 milyon TL artışla 400 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

• SDTTR – Şirket sermayesinin 58 milyon TL’den yüzde 1000 oranında bedelsiz olarak 580 milyon TL artışla 638 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

• ULAS – Tahsisli sermaye artırımına karar verildiği açıklandı.

Kaynak: İnfo Yatırım