Şirket, yönetim kurulunun aldığı bu kritik kararı 14 Ağustos 2026 tarihinde seans açılışı öncesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yatırımcılarına duyurdu.

Yapılan KAP açıklamasına göre şirket, 97.500.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı dâhilinde mevcut 33.811.731,62 TL olan çıkarılmış sermayesini yüzde 180 oranında artıracak.

Tamamı nakit karşılığı (bedelli) olarak gerçekleştirilecek 60.861.116,92 TL’lik bu artışın ardından Big Medya’nın yeni çıkarılmış sermayesi 94.672.848,54 TL seviyesine ulaşacak.

İŞLEM VE RÜÇHAN HAKKI DETAYLARI

Sermaye artırım sürecine ilişkin öne çıkan diğer teknik detaylar şu şekilde sıralandı:

• İhraç Edilecek Paylar: Artırılan sermayeyi temsil edecek 1 TL nominal değerli ve üzerinde hiçbir imtiyaz bulunmayan 60.861.116,92 adet pay, borsada işlem gören nitelikte ihraç edilecek.

• Rüçhan Hakları: Mevcut ortakların yeni pay alma (rüçhan) haklarında herhangi bir kısıtlamaya gidilmeyecek.

• Kullanım Süresi: Yeni pay alma hakkı kullanım süresi 15 gün olarak belirlendi. Söz konusu sürenin son gününün resmî tatile denk gelmesi durumunda, rüçhan hakkı kullanım süresi takip eden ilk iş gününün akşamı sona erecek.

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