Bültende yer alan bilgilere göre İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (IDGYO), 750 milyon TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı dâhilinde mevcut 150 milyon TL’lik çıkarılmış sermayesini yüzde 250 oranında bedelli olarak artırmayı hedefliyordu.

Şirket, tamamı nakden karşılanmak üzere sermayesini 375 milyon TL artırarak 525 milyon TL’ye yükseltmek amacıyla SPK'ya başvuruda bulunmuştu.

İZAHNAME VE SATIŞ DUYURUSU ONAY ALAMADI

SPK tarafından yapılan incelemeler sonucunda, söz konusu sermaye artırımı kapsamında ihraç edilmesi planlanan:

• 37.500.000 TL nominal değerli (A) grubu paylar

• 337.500.000 TL nominal değerli (B) grubu paylar

için hazırlanan izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun onaylanması talebinin olumsuz karşılanmasına karar verildi. Böylelikle IDGYO'nun bedelli sermaye artırımı süreci Kurul engeline takılmış oldu.

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