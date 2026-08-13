AKSEN'in 2026 yılının ilk 6 ayındaki satışları 19 milyar 987 milyon 892 bin 700 TL oldu. Şirketin satışları, geçen yılın aynı dönemindeki 26 milyar 514 milyon 842 bin 301 TL seviyesine göre yüzde 25 geriledi.

Buna karşın brüt kâr 6 milyar 174 milyon 802 bin 50 TL olarak gerçekleşti. Geçen yıl aynı dönemde 6 milyar 81 milyon 767 bin 850 TL olan brüt kâr yüzde 2 arttı.

FAVÖK YÜZDE 5 YÜKSELDİ

Şirketin 2026'nın ilk 6 ayındaki FAVÖK'ü 7 milyar 317 milyon 179 bin 246 TL oldu. Geçen yılın aynı döneminde 6 milyar 950 milyon 104 bin 435 TL olan FAVÖK, yüzde 5 artış gösterdi.

NET KÂR GERİLEDİ

AKSEN'in net dönem kârında ise düşüş yaşandı. Şirket, 2026 yılının ilk 6 ayında 1 milyar 172 milyon 577 bin 20 TL net dönem kârı açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde net kâr 1 milyar 786 milyon 65 bin 443 TL seviyesindeydi.

Böylece şirketin net dönem kârı yıllık bazda yüzde 34 azaldı.

NET BORÇ YÜZDE 5 ARTTI

AKSEN'in toplam varlıkları 2026'nın ilk çeyreğindeki 148 milyar 644 milyon 566 bin 316 TL seviyesinden 151 milyar 706 milyon 275 bin 909 TL'ye yükseldi.

Şirketin net borcu ise 59 milyar 478 milyon 44 bin 38 TL oldu. Önceki çeyrekte 56 milyar 630 milyon 982 bin 210 TL olan net borç yüzde 5 arttı.

Özkaynaklar ise 68 milyar 551 milyon 509 bin 176 TL seviyesinde gerçekleşti.

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