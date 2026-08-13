AKFYE'nin 2026 yılının ilk 6 ayındaki satışları 3 milyar 424 milyon 273 bin TL oldu. Şirketin satışları, geçen yılın aynı dönemindeki 3 milyar 589 milyon 74 bin TL seviyesine göre yüzde 5 azaldı.

Brüt kâr 580 milyon 854 bin TL olarak gerçekleşirken, geçen yılın aynı dönemindeki 1 milyar 154 milyon 384 bin TL'ye göre yüzde 50 geriledi.

Şirketin FAVÖK'ü 2026'nın ilk 6 ayında 1 milyar 645 milyon 982 bin TL oldu. Geçen yıl aynı dönemde 1 milyar 924 milyon 233 bin TL olan FAVÖK, yüzde 14 düşüş gösterdi.

NET KÂR YÜZDE 43 ARTTI

AKFYE bilançosunda en dikkat çeken gelişme net dönem kârında yaşandı.

Şirket, 2026'nın ilk 6 ayında 1 milyar 404 milyon 378 bin TL net dönem kârı açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde net kâr 983 milyon 810 bin TL seviyesindeydi.

Böylece AKFYE'nin net dönem kârı yıllık bazda yüzde 43 arttı.

NET BORÇ GERİLEDİ

Şirketin toplam varlıkları 2026'nın ilk çeyreğindeki 87 milyar 441 milyon 995 bin TL'den 86 milyar 438 milyon 201 bin TL'ye geriledi.

Net borç ise 11 milyar 347 milyon 464 bin TL olarak gerçekleşti. Önceki çeyrekte 12 milyar 164 milyon 34 bin TL olan net borçta yüzde 7 düşüş kaydedildi.

Özkaynaklar ise 66 milyar 678 milyon 771 bin TL'den 69 milyar 123 milyon 548 bin TL'ye yükseldi.

Özetle AKFYE'nin 2026 ikinci çeyrek bilançosunda satışlar, brüt kâr ve FAVÖK gerilerken, şirketin net dönem kârı yüzde 43 artarak 1,4 milyar TL seviyesine yükseldi.

AKFYE hisseleri yüzde 0,09’luk yükselişle 23,36 TL’den günü kapattı.

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