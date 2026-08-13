Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 5 Ağustos’ta reddettiği pay satışı talebinin ardından Levent Sadık Ahmet, 39.000.000 adet B grubu imtiyazsız hisseyi borsada satışa konu edebilmek için düzenleyici kuruma yeniden başvuruda bulundu.

DCT Trading Dış Ticaret A.Ş.’nin (DCTTR) bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı resmi duyuruda, sürecin detayları yatırımcılarla paylaşıldı:

"Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 'Payları Borsada İşlem Gören Ortaklıkların Pay Sahiplerine Yönelik Bilgi Formu Düzenleme Yükümlülüğü' başlıklı 27'nci maddesi kapsamında; Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin yüzde 10'una tekabül eden 39.000.000 TL nominal değerli B Grubu (imtiyazsız) payların borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi/borsada satışa konu edilmesi amacıyla düzenlenen pay satış bilgi formunun onaylanması amacıyla 13/08/2026 tarihinde (bugün) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur."

SERMAYENİN YÜZDE 10’UNU OLUŞTURUYOR

Söz konusu satış talebi, DCT Trading’in toplam çıkarılmış sermayesinin yüzde 10’una denk gelen devasa bir dilimi temsil ediyor. Piyasa gözlemcileri ve yatırımcılar, daha önce 5 Ağustos’ta veto yiyen bu büyük hisse dönüşüm talebinin SPK cephesinden bu kez nasıl bir onay/ret yanıtı alacağını yakından takip ediyor.

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