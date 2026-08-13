Sermaye piyasası tedbir listesinde yer alan bilgilere göre, SVGYO hisseleri üzerinde uygulanan tedbirlerin son günü 12 Ağustos 2026 olarak belirlenmişti.

Belirtilen sürenin tamamlanmasıyla birlikte hisse, 13 Ağustos 2026 Perşembe günü itibarıyla yeniden tedbirsiz (kısıtlamasız) olarak işlem görmeye başlıyor.

KALDIRILAN TEDBİRLER HANGİLERİ?

Güne kısıtlamalardan arınmış olarak başlayan SVGYO paylarında kalkacak tedbirler şu şekilde sıralandı:

• Açığa Satış Yasağı

• Kredili İşlem Yasağı

Alınan kararla birlikte yatırımcılar, bugünden itibaren SVGYO hisselerinde hem kredili pozisyon açabilecek hem de mevzuat çerçevesinde açığa satış işlemlerini gerçekleştirebilecek.

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