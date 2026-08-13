Şirketten Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Seri: II, N15.1 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) bildirimine göre, Erdemoğlu Holding SASA paylarında dev bir alım gerçekleştirdi.

Açıklamaya göre Erdemoğlu Holding, 12 Ağustos 2026 tarihinde 2,43 – 2,51 TL fiyat aralığından toplam 121.500.000 TL nominal tutarlı SASA hissesini bünyesine kattı.

ERDEMOĞLU'NUN HİSSESİ YÜZDE 54,77'YE YÜKSELDİ

Gerçekleştirilen bu işlemin ardından Erdemoğlu Holding’in SASA Polyester Sanayi A.Ş. sermayesindeki doğrudan payı ve oy hakkı oranı 12 Ağustos 2026 itibarıyla yüzde 54,77 seviyesine ulaştı.

Ana hissedarın piyasadaki hisse miktarını artırmaya yönelik bu adımı, şirket yönetimine olan güvenin ve SASA’nın uzun vadeli potansiyeline verilen desteğin kararlı bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

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