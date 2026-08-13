Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen Temmuz 2026 konut ve iş yeri satış istatistikleri raporunu yayımladı.

Temmuz ayında Türkiye genelinde hem sıfır hem de ikinci el konut satışlarında yıllık bazda gerileme kaydedildi.

• İlk El Konut Satışları: Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,6 azalarak 42 bin 529 seviyesinde kaldı. (Toplam payı: Yüzde 34,4)

• İkinci El Konut Satışları: Yıllık bazda yüzde 20,8 oranında düşerek 81 bin 74 adede geriledi. (Toplam payı: Yüzde 65,6)

Aylık dinamikler incelendiğinde; mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre bir önceki aya kıyasla ilk el satışlar yüzde 5,1, ikinci el satışlar ise yüzde 5,4 oranında daraldı.

KREDİLİ SATIŞLARDA SIÇRAMA

Diğer konut satış türleri (nakit, senet vb.) yüzde 23,1 oranında azalarak 99 bin 715'e düşerken, banka kredisi kullanımını temsil eden ipotekli konut satışları dikkat çekici bir yükseliş sergiledi.

İpotekli satışlar, yıllık yüzde 23,7 artış göstererek 23 bin 888 adede yükseldi ve toplam pazardan yüzde 19,3 pay aldı.

YABANCIYA SATIŞTA SINIRLI ARTIŞ: LİDER YİNE RUSYA

Yabancılara yapılan konut satışları temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 artışla 2 bin 120 adet oldu.

Yabancıların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 1,7 seviyesinde gerçekleşti.

Ancak ocak-temmuz kapsayan 7 aylık dönem değerlendirildiğinde, yabancıya satışların yıllık yüzde 7,3 düşüşle 11 bin 203'e gerilediği görüldü.

EN ÇOK HANGİ ÜLKE VATANDAŞLARI KONUT ALDI?

• Rusya: 394 konut

• İran: 189 konut

• Ukrayna: 145 konut

İŞ YERİ PİYASASINDA SIFIR SATIŞLAR CANLANDI

Ticari gayrimenkul tarafında ise konut pazarından farklı bir tablo ortaya çıktı. Özellikle sıfır iş yeri satışlarında önemli bir büyüme kaydedildi:

• İlk El İş Yeri Satışları: Yıllık yüzde 16,4 artışla 5 bin 777 adede ulaştı. (Aylık bazda yüzde 8,2 artış)

• İkinci El İş Yeri Satışları: Yıllık yüzde 12,2 azalarak 10 bin 956 oldu.

• İpotekli İş Yeri Satışları: Yıllık yüzde 57,6 gibi yüksek bir oranla artış göstererek 695 adede tırmandı. Diğer ticarî satışlar ise yüzde 5,7 düşüşle 16 bin 38 olarak gerçekleşti.