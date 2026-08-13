Konut alım-satımı yapacaklar ile mülk sahiplerini yakından ilgilendiren gelişmeyle birlikte yalnızca emlak vergisi artmakla kalmayacak, aynı zamanda binlerce konut sahibi hiç beklemedikleri bir anda değerli konut vergisi (DKV) mükellefi haline gelecek.

Köşe yazarı Osman Arıoğlu’nun analizine göre özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde birden fazla konutu bulunan yatırımcıların, 2027 yılına girmeden önce taşınmazlarının emlak vergisi değerlerini çok dikkatli incelemesi gerekiyor.

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ (DKV) NEDİR, NASIL HESAPLANIR?

Bir konutun DKV kapsamına girmesinde piyasa (satış) değeri değil, belediyelerce belirlenen emlak vergisi (bina vergi) değeri esas alınıyor. 2026 yılı itibarıyla emlak vergisi değeri 17.711.000 TL’yi aşan meskenler bu verginin radarına giriyor.

Kapsama giren taşınmazlarda vergi tüm bedel üzerinden değil, muafiyet sınırını aşan dilimler üzerinden kademeli olarak hesaplanıyor:

• 17.711.000 TL’ye kadar: Vergiden muaf

• 17.711.000 TL – 26.567.000 TL arası: Aşan kısım için yüzde 0,3 (Binde 3)

• 26.567.000 TL – 35.425.000 TL arası: Aşan kısım için yüzde 0,6 (Binde 6)

• 35.425.000 TL üzeri: Aşan kısım için yüzde 1 (Binde 10)

BİRDEN FAZLA KONUTU OLANLAR İÇİN KRİTİK İSTİSNA

Birden fazla meskene sahip olan mükelleflerde, DKV şartlarını taşıyan konutlar arasından en düşük değerli olan tek bir mesken vergiden muaf (istisna) tutuluyor. Diğer konutlar için şartlar sağlanmışsa vergi yükümlülüğü doğuyor.

2026 YILI NEDEN TEHLİKE ÇANI ÇALIYOR?

2025 yılında takdir komisyonlarınca arsa metrekare değerleri yeniden belirlendi ve mevzuat gereği Emlak Vergisi değer artışına üst sınır konuldu. Buna göre 2026 yılı emlak vergisi değerleri, 2025 yılının en fazla 3 katına çıkabildi.

Ancak emlak vergisi değerleri 3 kata kadar tırmanırken, DKV alt sınırı 2026 yılı için sadece yüzde 12,74 oranında artırılarak 15,7 milyon TL'den 17,7 milyon TL'ye yükseltildi. Aradaki bu dengesizlik, daha önce kapsama girmeyen yüz binlerce konutun DKV sınırını aşmasına yol açtı.

BİR ÖRNEKLE DURUMUN ÖZETİ

Bir yatırımcının 2025 yılında sırasıyla 6 milyon, 9 milyon ve 15 milyon TL emlak vergisi değerine sahip 3 konutu olduğunu varsayalım.

Bu kişi 2025’te DKV sınırının altında kaldığı için mükellef değildi. Ancak 2026’da değerlerin 3 kat artmasıyla konutların değerleri 18 milyon, 27 milyon ve 45 milyon TL’ye fırladı.

Bu durumda 3 konut da DKV kapsamına giriyor. En düşük değerli olan 18 milyon TL'lik konut muaf tutulsa bile, diğer iki konut için 2027 yılında vergi ödeme zorunluluğu doğacak.

MÜKELLEFİYET NE ZAMAN BAŞLIYOR, BEYANNAME NASIL VERİLECEK?

DKV mükellefiyeti, sınırın aşıldığı yıl değil, takip eden yıldan itibaren başlıyor. Bu nedenle 2026'da emlak vergisi değeri sınırı aşanlar, ilk beyannamelerini 20 Şubat 2027 tarihine kadar verecek.

• Ödeme Takvimi: Hesaplanan vergi, şubat ve ağustos aylarında 2 eşit taksitte ödeniyor.

• Vergi Dairesi: Beyanname konutun bulunduğu yerdeki vergi dairesine veriliyor. Birden fazla konut varsa herhangi birinin bulunduğu vergi dairesi seçilebiliyor.

"GEREKSİZ BÜROKRASİ SON BULMALI"

Mevcut sistemde beyanname elektronik ortamda verilse de mükelleflerden belediyelerden alınan fiziki "bina vergi değeri belgesi" talep ediliyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı ile belediyeler arasında kurulacak dijital entegrasyonun hem mükellef üzerindeki bürokratik yükü kaldıracağı hem de devletin vergi takibini çok daha pratik hale getireceği vurgulanıyor.

Uzmanlar, büyükşehirlerdeki aşırı yoğunlaşmayı ve gayrimenkul balonunu engellemek için vergi politikalarının bir araç olabileceğini ancak kalıcı çözümün dengeli şehirleşme, yeni istihdam merkezleri ve mega endüstri bölgeleri gibi teşviklerle mümkün olacağını belirtiyor.