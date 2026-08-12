Türkiye Varlık Fonu bünyesinde faaliyet gösteren Türk Altın İşletmeleri A.Ş. ile Azerbaycan’ın devlet iştiraki AzerGold CJSC, madencilik sektöründe dengeleri değiştirecek kapsamlı bir iş birliği için masaya oturdu.

Görüşmeler henüz bağlayıcı bir nihai anlaşmaya dönüşmemiş olsa da cevher tedarikinden ortak maden işletmeciliğine, stratejik sahaların geliştirilmesinden mevcut tesislerin kapasite kullanım oranlarının artırılmasına kadar pek çok kritik başlık gündemde.

SİNERJİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME HEDEFLENİYOR

Türk Altın İşletmeleri tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi açıklamada, görüşmelerin şirketin büyüme vizyonu ve üretim altyapısının daha verimli kullanılması amacıyla başlatıldığı duyuruldu.

İŞ BİRLİĞİNDE MASADAKİ 3 KRİTİK BAŞLIK VE DEV REZERVLER

Sektör uzmanları, taraflar arasındaki sürecin üç ana eksende şekilleneceğini vurguluyor:

• İş Birliği Modeli: Azerbaycan’dan Türkiye'deki tesislere cevher taşınması mı yoksa doğrudan ortak sahalarda maden işletmeciliği mi yapılacağı netleşecek.

• Kritik Sahalarda Türk Altın İmzası: AzerGold’un elinde bulunan ve yüksek potansiyele sahip büyük ölçekli sahalarda Türk Altın’ın teknik rol üstlenmesi bekleniyor.

1. Filizchay (Balaken): Yaklaşık 3 milyon ons altın eşdeğeri rezerviyle Avrupa'nın en büyük polimetalik yataklarından biri.

2. Kelbecer (Söğütlü/Zod): Karabağ bölgesindeki sahada yaklaşık 3,6 milyon ons devasa bir rezerv bulunuyor.

• Anlaşma Takvimi: Taraflar arasında olası bir çerçeve anlaşmasının takvimi yakından takip edilecek.

BAKÜ YÖNÜNÜ ALTINA ÇEVİRDİ: SOFAZ REZERVLERİNİ YÜZDE 36 ARTIRDI

İş birliği görüşmelerinin zamanlaması da küresel konjonktür açısından büyük önem taşıyor.

Küresel piyasalarda altının stratejik önemi artarken, Azerbaycan Devlet Petrol Fonu (SOFAZ) altın rezervlerini bir yılda yüzde 36 artırarak 200 tona çıkardı.

Portföyündeki altın payını yüzde 38 seviyesine yükselten Bakü yönetiminin bu hamlesi, Türkiye ile kurulacak altın üretim ve madencilik hattını her iki ülkenin ekonomik hedefleri açısından kritik bir noktaya taşıyor.