12 Ağustos 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi açıklamaya göre Bank of America Corporation'ın yüzde 100 kontrolüne sahip olduğu iştiraki Merrill Lynch International, Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALVES) hisselerinde yoğun bir alım-satım trafiği gerçekleştirdi.

ALIM-SATIM İŞLEMLERİNİN FİNANSAL DETAYLARI

11 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleşen işlemlere ilişkin detaylar KAP bildiriminde şu şekilde yer aldı:

• İşlem Fiyatı: 1,74 TL

• Alış Tutarı: 35.866.391 adet (nominal)

• Satış Tutarı: 45.004.083 adet (nominal)

• Net Satılan Pay: -9.137.692 adet

Gün sonunda gerçekleşen net satışlar sonucunda kurum, Alves Kablo sermayesindeki pozisyonunu küçültmüş oldu.

BOFA'NIN PAY VE OY HAKKI ORANI YÜZDE 4,593'E DÜŞTÜ

Gerçekleştirilen net satış hamlesinin ardından Bank of America Corporation’ın, Merrill Lynch International vasıtasıyla Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki dolaylı payı ve oy hakları oranı yüzde 4,593 seviyesine geriledi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatı gereğince, halka açık şirketlerde bir yatırımcının veya kurumsal fonun pay/oy hakkı oranının yüzde 5 sınırının altına düşmesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden özel durum açıklaması yapılmasını zorunlu kılıyor.

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