Avrupa genelinde akşam saatlerinde gerçekleşecek olan güneş tutulması, kıtanın elektrik piyasalarında sert fiyat artışlarına yol açtı.

Avrupa Elektrik İletim Sistemi Operatörleri Birliği (ENTSO-E) ve Avrupa Elektrik Borsası (EPEX Spot) verilerine göre tutulmanın etkili olacağı 19.00 - 20.00 saatleri arasında elektrik piyasalarında fiyat sıçraması yaşanacak.

Piyasa verilerine göre tutulmanın pik noktaya ulaşacağı 19.45 - 20.00 teslimat aralığında, Almanya ve Fransa spot elektrik piyasalarında megavatsaat başına fiyat 461,17 avro seviyesine kadar fırladı.

Bir gün önce aynı saat dilimi için söz konusu fiyat megavatsaat başına 200 avro seviyesinde seyrediyordu.

Fiyat artışındaki temel etkenin; güneş santrallerinden sağlanan üretimin anlık olarak düşmesi ve buna karşılık akşam saatlerindeki evsel/sanayi elektrik talebinin yüksek seviyesini koruması olduğu belirtiliyor.

PV ÜRETİMİNDE 9,7 GİGAVATLIK GEÇİCİ KAYIP

ENTSO-E raporlarına göre 12 Ağustos’taki güneş tutulması nedeniyle açık gökyüzü koşullarında dahi Avrupa'nın fotovoltaik (PV) güneş enerjisi üretiminde 9,7 gigavata (GW) varan geçici bir üretim kaybı bekleniyor.

Üretimdeki bu hızlı ancak öngörülebilir dalgalanmanın detayları şu şekilde:

• Etkili Olacağı Saat Aralığı: Orta Avrupa Yaz Saati ile 19.15 - 21.30 saatleri arasında gerçekleşecek.

• En Çok Etkilenecek Ülkeler: Güneş enerjisi kurulu gücü yüksek olan İspanya ve Almanya üretim düşüşünden en fazla etkilenecek pazarlar olarak öne çıkıyor.

Enerji uzmanları, şebeke operatörlerinin bu öngörülebilir düşüşe karşı ikame enerji kaynaklarını devreye alarak arz güvenliğini sağlama noktasında teyakkuzda olduğunu ifade ediyor.