Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasaların yakından takip ettiği 2026 yılının üçüncü Enflasyon Raporu'nu yarın açıklayacak. TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan'ın 13 Ağustos Perşembe günü saat 10.30'da İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştireceği sunumda, yıl sonu enflasyon tahmini ve para politikasının geleceğine ilişkin mesajlar öne çıkacak.

TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın gerçekleştireceği sunumun ardından soru-cevap bölümü düzenlenecek.

Piyasaların odağında özellikle enflasyon tahminleri, dezenflasyon sürecine ilişkin değerlendirmeler ve para politikasındaki sıkı duruşun ne kadar süre korunacağına ilişkin mesajlar bulunacak.

ENFLASYON TAHMİNİ DEĞİŞECEK Mİ?

TCMB, mayıs ayında yayımlanan yılın ikinci Enflasyon Raporu'nda 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 26'ya, ara hedefi ise yüzde 24'e yükseltmişti.

Banka, 2027 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 15, 2028 hedefini ise yüzde 9 olarak belirlemişti.

Yeni rapor öncesinde en fazla merak edilen konulardan biri TCMB'nin 2026 tahmininde yeniden değişikliğe gidip gitmeyeceği.

Piyasa beklentilerinin yüzde 29-35 aralığında yoğunlaşmasına karşın, bazı ekonomistler TCMB'nin bu aşamada tahmin patikasını yukarı yönlü değiştirmek yerine mevcut tahminlerini koruyarak sıkı para politikası mesajını güçlendirebileceğini değerlendiriyor.

Olası bir tahmin güncellemesinin ise 12 Kasım'da açıklanacak yılın son Enflasyon Raporu'na bırakılabileceği belirtiliyor.

TEMMUZ ENFLASYONU YÜZDE 31,75'E GERİLEDİ

TCMB'nin sunumu öncesinde son açıklanan enflasyon rakamları da para politikasının seyri açısından önem taşıyor.

TÜİK verilerine göre temmuz ayında tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 1,78 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 31,75 olarak gerçekleşti.

Beklentilerin altında kalan temmuz verileri, dezenflasyon sürecinin seyri ve önümüzdeki dönemde faiz indirimleri için oluşabilecek alan konusunda piyasadaki tartışmaları yeniden hareketlendirdi.

POLİTİKA FAİZİ YÜZDE 42,50: FAİZ MESAJLARI İZLENECEK

Piyasaların Enflasyon Raporu'nda arayacağı bir diğer önemli sinyal faiz politikasına ilişkin olacak.

TCMB'nin politika faizi şu anda yüzde 42,50 seviyesinde bulunuyor. Temmuz enflasyonunun beklentilerin altında gerçekleşmesiyle birlikte yılın kalan bölümünde faiz politikasının nasıl şekilleneceği daha fazla önem kazandı.

Karahan'ın özellikle iç talep, enflasyonun ana eğilimi ve fiyatlama davranışlarına ilişkin değerlendirmeleri, olası faiz indirimlerinin hızı ve zamanlamasına yönelik ipuçları açısından takip edilecek.

Sanayi üretiminin aylık bazda yalnızca yüzde 0,10 artması da ekonomik aktivitedeki görünüm açısından masadaki göstergeler arasında bulunuyor.

RAPORDA 4 KRİTİK RİSK BAŞLIĞI ÖNE ÇIKIYOR

TCMB'nin yeni raporunda enflasyon görünümünü etkileyebilecek iç ve dış risklerin de önemli yer tutması bekleniyor.

Bunlardan ilki finansman koşulları ve maliyet baskıları. Yüksek kredi faizlerinin işletmeler üzerindeki finansman maliyetleri ve bunun fiyatlara olası yansımaları yakından takip ediliyor.

Döviz kurundaki hareketlerin ithal girdi maliyetlerine etkisi de enflasyon görünümü açısından önemini koruyor.

Bir diğer kritik başlık ise jeopolitik gelişmeler ve enerji fiyatları. ABD-İran gerilimi nedeniyle petrol fiyatlarında yaşanabilecek yeni yükselişlerin akaryakıt ve diğer enerji maliyetleri üzerinden enflasyonu etkileme riski bulunuyor.

Sonbaharla birlikte eğitim harcamaları, kışlık giyim ve tarımsal üretimdeki mevsimsel değişimlerin fiyatlara olası etkileri de önümüzdeki aylarda takip edilecek unsurlar arasında yer alıyor.