Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kayıtlı istihdamın artırılması ve çalışma hayatının desteklenmesi amacıyla uygulanan sigorta prim teşviklerine ilişkin güncel rakamları açıkladı. Son 2 yılda 15 farklı sigorta prim teşvikinin uygulandığını belirten Işıkhan, 2025 yılında 435,6 milyar TL, 2026'nın ilk 5 ayında ise 180,8 milyar TL destek sağlandığını bildirdi.

"SON 2 YILDA 15 FARKLI SİGORTA PRİM TEŞVİKİ UYGULADIK"

Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Kayıtlı istihdamımızı büyütüyor, çalışma hayatımızı güçlendiriyoruz. Kadınlar, gençler ve engelli vatandaşlarımız başta olmak üzere dezavantajlı grupların iş gücüne katılımlarını desteklemek, yatırım ortamının güçlendirilmesini sağlamak için politikalarımızı uygulamaya devam ediyoruz. Son 2 yılda 15 farklı sigorta prim teşviki uyguladık. 2025 yılında 435,6 milyar lira, bu yılın ilk 5 ayında 180,8 milyar lira destek sağladık."