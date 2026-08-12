Milyonlarca memur emeklisinin yaklaşık 3 yıldır beklediği seyyanen zam konusunda süreç devam ediyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Temmuz 2023'ten bu yana emeklilere yansıtılmayan tutarın nominal olarak 596 bin TL'ye ulaştığını belirtirken, aynı tutarı gram altın üzerinden de hesapladı. Karakaş'a göre yaklaşık 3 yıllık fark 164 gram altına, bugünkü değeriyle 1 milyon 89 bin TL'ye karşılık geliyor. Seyyanen zam için yürütülen hukuki süreçte ise gözler Anayasa Mahkemesi'ne çevrildi.

3 YILLIK SEYYANEN ZAM FARKINI HESAPLADI

SGK Başuzmanı ve Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, memur emeklilerinin uzun süredir gündemde tuttuğu seyyanen zam konusunu değerlendirdi.

Karakaş, Temmuz 2023'ten bugüne kadar emekli aylıklarına yansıtılmadığını belirttiği seyyanen zam tutarının nominal olarak 596 bin TL'ye ulaştığını, faiz hesaba katıldığında ise rakamın 780 bin TL'ye yaklaştığını ifade etti.

Karakaş aynı döneme ilişkin farklı bir hesaplama daha yaparak, her ay ödenmediğini belirttiği tutarı o tarihteki gram altın fiyatına çevirdi.

164 GRAM ALTININ DEĞERİ 1 MİLYON 89 BİN TL

Karakaş'ın hesaplamasına göre Temmuz 2023'ten bugüne kadar geçen dönemde söz konusu tutarlar toplam 164 gram altına karşılık geliyor.

164 gram altının bugünkü değerinin ise 1 milyon 89 bin TL olduğunu belirten Karakaş, böylece yaklaşık üç yıllık dönemdeki farkın alım gücü açısından ulaştığı seviyeye dikkat çekti.

Karakaş'ın ortaya koyduğu hesaplamada nominal tutar 596 bin TL, faizli tutar yaklaşık 780 bin TL olurken, gram altın karşılığı 164 gram ve bunun bugünkü değeri 1 milyon 89 bin TL olarak hesaplandı.

Söz konusu rakamlar resmi olarak belirlenmiş bir alacak tutarını değil, Karakaş'ın seyyanen zammın emekli aylıklarına yansıtılmaması üzerinden yaptığı hesaplamayı ifade ediyor.

EMEKLİ OLAN MEMURUN GELİRİNDE YÜZDE 40'A VARAN DÜŞÜŞ

Karakaş, seyyanen zam konusunun yalnızca halihazırda emekli olan yaklaşık 2,5 milyon kişiyi ilgilendirmediğini, çalışan memurların emeklilik kararlarını da etkilediğini belirtti.

Çalışan memurların emekli olmaları halinde gelirlerinin yüzde 40'lara varan oranlarda düşebildiğine dikkat çeken Karakaş, bu nedenle emekliliği gelen çok sayıda kamu çalışanının görevde kalmaya devam ettiğini ifade etti.

Karakaş, geçmişte emekliliğin bir dinlenme dönemi olarak görüldüğünü ancak çalışan ve emekli maaşları arasındaki farkın büyümesinin bu tabloyu değiştirdiğini kaydetti.

250 BİNDEN FAZLA MEMUR EMEKLİLİĞİ BEKLİYOR

Karakaş'ın aktardığı bilgilere göre Milli Eğitim ve Sağlık alanlarında 250 bini aşkın memur emeklilik aşamasında bulunuyor.

Emeklilik kararlarının ertelenmesinin kamuya girmeyi bekleyen gençleri de etkilediğini savunan Karakaş, mevcut çalışanların emekli olması halinde yaklaşık 250 bin genç için kamuda istihdam alanı oluşabileceğini belirtti.

Bu nedenle seyyanen zam tartışmasının mevcut memur emeklilerinin yanı sıra çalışan memurları ve kamuya girmeyi bekleyenleri de ilgilendirdiğini ifade etti.

SEYYANEN ZAM İÇİN GÖZLER AYM'DE

Memur emeklilerinin seyyanen zammın aylıklarına yansıtılması talebi hukuki sürece de taşındı.

Karakaş'ın aktardığına göre mahkemeler başvuruları "yasada yok" gerekçesiyle reddetti ve istinaf aşamasında da sonuç değişmedi. Bununla birlikte bir daire başkanı, uygulamanın eşitlik ilkesine aykırı olduğu ve ayrımcılık oluşturduğu yönünde karşı oy kullandı.

Karakaş, konuyla ilgili dosyaların 6 Ağustos 2026 tarihinde Anayasa Mahkemesi'nde birleştirildiğini belirtti.

Yaklaşık üç yıldır seyyanen zammın emekli aylıklarına yansıtılmasını isteyen memur emeklilerinin hukuki mücadelesi devam ederken, bundan sonraki süreçte gözler AYM'nin vereceği karara çevrildi.