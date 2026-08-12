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Hazine ve Maliye Bakanlığı motorin için ÖTV indirimi hazırlığını tamamladı. Düzenlemenin bu gece Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren motorin fiyatları için yeni bir düzenleme gündemde. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın motorinden alınan Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) indirime yönelik çalışmasını tamamladığı belirtilirken, düzenlemenin bu gece Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

MOTORİNDE ÖTV İNDİRİMİ İÇİN ÇALIŞMA TAMAMLANDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dezenflasyon sürecini desteklemek ve akaryakıt maliyetlerindeki yükselişin etkisini azaltmak amacıyla yeni bir adım atmaya hazırlanıyor.

Küresel petrol fiyatlarındaki yükselişin yurt içindeki akaryakıt fiyatlarına yansımasını sınırlamak amacıyla Eşel Mobil Sistemi uygulanırken, bu kez doğrudan motorinden alınan ÖTV tutarlarında değişikliğe gidilmesi planlanıyor.

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Bakanlığın hazırladığı çalışmanın tamamlandığı ve düzenlemenin bu gece yarısından itibaren yürürlüğe girmesinin beklendiği bildirildi.

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MOTORİN FİYATLARINDA İNDİRİM BEKLENİYOR

Yapılacak ÖTV düzenlemesiyle motorin fiyatlarında indirime gidilmesi bekleniyor. Düzenlemenin özellikle motorin kullanan araç sahiplerinin yanı sıra nakliye ve sanayi sektörlerinin yakıt maliyetlerini azaltması hedefleniyor.

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Motorinden alınan ÖTV tutarındaki değişikliğin pompa fiyatlarına ne kadar indirim olarak yansıyacağı ise düzenlemenin ayrıntılarının açıklanmasıyla netleşecek.

Motorine yönelik ÖTV düzenlemesinin bu gece Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

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