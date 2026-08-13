Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (HOROZ) tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre şirket, Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde yapımı süren güneş enerjisi santrali (GES) projesinin finansmanı doğrultusunda Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) ile masaya oturdu.

Yapılan anlaşma kapsamında 5.000.000 avro tutarında ve 7 yıl vadeli kredi sözleşmesi imzalandı. Anlaşmanın 1.500.000 Avroluk ilk dilimi ise 12 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla şirketin banka hesaplarına aktarıldı. Temin edilen fon, "yeşil finansman" konsepti çerçevesinde doğrudan GES projesinin yatırım harcamalarında kullanılacak.

HOROZ HİSSELERİ YEŞİL BÖLGEDE KALMAYA DEVAM EDİYOR

Dünkü işlem gününü tavan fiyatla tamamlayan şirket payları, açıklanan yeni kredi anlaşmasıyla birlikte yükseliş trendini sürdürüyor.

• Güncel Fiyat: Saat 13:10 itibarıyla hisse, günü yüzde 3,41 artışla 63,70 TL seviyesinde pozitif bölgede sürdürüyor.

• Gün İçi Hareketler: Güne 62,40 TL açılış fiyatıyla başlayan hisse, seans içerisinde en düşük 61,05 TL, en yüksek ise 64,55 TL seviyelerini test etti.

• İşlem Hacmi: Yükselişe 247,34 milyon TL'lik güçlü bir işlem hacmi eşlik ediyor.

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