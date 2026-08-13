MTRKS'nin 2026 yılının ilk 6 ayındaki satışları 801 milyon 272 bin TL oldu. Şirketin satışları, geçen yılın aynı dönemindeki 708 milyon 731 bin 818 TL seviyesine göre yüzde 13 arttı.

Buna karşın brüt kâr 85 milyon 989 bin TL seviyesinde gerçekleşti. Geçen yıl aynı dönemde 187 milyon 233 bin TL olan brüt kâr, yüzde 54 geriledi.

Şirketin 2026 ilk 6 aylık dönemde FAVÖK'ü 179 milyon 66 bin TL oldu. Geçen yılın aynı döneminde 303 milyon 742 bin 802 TL olan FAVÖK, yüzde 41 azaldı.

NET KÂR YÜZDE 31 YÜKSELDİ

MTRKS bilançosunda net dönem kârındaki artış dikkat çekti.

Şirket, 2026 yılının ilk 6 ayında 118 milyon 314 bin 808 TL net dönem kârı açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde net dönem kârı 90 milyon 7 bin 778 TL seviyesindeydi.

Böylece şirketin net kârı yıllık bazda yüzde 31 arttı.

NET BORÇ GERİLEDİ

Matriks Finansal Teknolojiler'in toplam varlıkları 2026'nın ilk çeyreğindeki 1 milyar 483 milyon 294 bin TL seviyesinden 1 milyar 613 milyon 750 bin TL'ye yükseldi.

Şirketin net borç pozisyonu ise eksi 207 milyon 395 bin TL olarak gerçekleşti. Önceki çeyrekte eksi 189 milyon 366 bin TL olan net borç pozisyonunda yüzde 10'luk değişim kaydedildi.

Özkaynaklar ise 1 milyar 242 milyon 251 bin TL seviyesine yükseldi.

Özetle MTRKS'nin 2026 ikinci çeyrek bilançosunda satışlar yüzde 13, net dönem kârı yüzde 31 artarken; brüt kâr yüzde 54, FAVÖK ise yüzde 41 geriledi.

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