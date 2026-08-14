Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bülteninde yayımlanan kararlara göre üç büyük portföy ve aracı kuruma toplam 26.075.654,27 TL idari para cezası kesilirken, izinsiz kripto varlık hizmeti sunan site ve şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Kurul denetimlerinde en fazla ceza kalemi Euro Finans Menkul Değerler A.Ş. için çıktı. Şirkete dört farklı aykırılık gerekçesiyle şu cezalar kesildi:

• Müşteri Mutabakatı: Müşterilerle yazılı mutabakat yapılmaması nedeniyle 3.005.379,93 TL,

• İlan Yükümlülüğü: Faaliyet izinlerinin iptalinin gazetede ilan edilmemesi nedeniyle 3.005.379,93 TL,

• Ortaklık Taahhütnamesi: Şirket ortağının, sermaye piyasası borçlarından sorumlu olduğuna ilişkin taahhütnameyi Kurula iletmemesi nedeniyle 890.486,98 TL,

• Sona Erme ve Unvan Değişikliği: Faaliyet izninin iptali sonrası sona erme kararı alınmaması veya esas sözleşmenin yatırım hizmetlerini kapsamayacak şekilde değiştirilmemesi nedeniyle 3.005.379,93 TL.

ALLBATROSS VE RE-PİE PORTFÖY İÇİN DE YAPTIRIM

Portföy yönetim şirketlerine yönelik incelemelerde de mevzuat ihlalleri cezasız kalmadı:

• Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş.: Allbatross PYS Üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun; pay satış bilgi formu hazırlamadan ve SPK onaylı formu ilan etmeden Bayrak EBT Taban Sanayi paylarını Borsa'da satışa sunması nedeniyle 6.168.483,34 TL idari para cezasına çarptırıldı.

• RE-PİE Portföy Yönetimi A.Ş.: İki ayrı ihlal gerekçesiyle toplamda 10 milyon TL'yi aşan ceza aldı. Borsa İstanbul Toptan Satışlar Pazarı'ndaki "alıcı bulunamama" kuralının dolanılmasına yönelik işlem sebebiyle 4.435.027,79 TL, halka açık bir şirketin borsada işlem görmeyen paylarına fon değerinin %20'sinden fazla yatırım yapılması sebebiyle 5.565.516,37 TL ceza uygulandı.

İZİNSİZ KRİPTO FAALİYETLERİNE SUÇ DUYURUSU

SPK, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında yürüttüğü denetimlerde izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı yapıldığını da tespit etti.

Bu doğrultuda:

• "btwse" ve "mag1tflex" uzantılı internet sitelerinin içerik sağlayıcıları,

• Söz konusu sitelerin alan adı (domain) tescil ödemelerini yaparak izinsiz kripto faaliyetine imkân sağlayan Zafer Yenen ve Menderes Ali Ceylan,

hakkında SPK’nın 109/A maddesi ile Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 37. maddesi uyarınca cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.