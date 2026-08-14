Borsa İstanbul'da aşırı dalgalanmaların önüne geçilmesi amacıyla uygulanan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında üç hisse senedi üzerindeki kısıtlamalar kaldırıldı.

14 Ağustos 2026 Cuma günü itibarıyla üç şirket payları üzerlerindeki kısıtlamalar olmaksızın yeniden işlem görmeye başlayacak.

Söz konusu şirketler, haftanın son işlem gününde seans açılışıyla birlikte tedbirsiz statüde piyasada yerini alacak.

Bugün itibarıyla üzerlerindeki kısıtlamalar kalkan hisseler ve sona eren yasak detayları şu şekilde:

• BİG Medya Teknoloji A.Ş. (BIGTK):

o Açığa satış yasağı kaldırıldı.

o Kredili işlem yasağı kaldırıldı.

• Dünya Holding A.Ş. (DUNYH):

o Açığa satış yasağı kaldırıldı.

o Kredili işlem yasağı kaldırıldı.

• İhlas Haber Ajansı A.Ş. (IHAAS):



o Açığa satış yasağı kaldırıldı.

o Kredili işlem yasağı kaldırıldı.

VBTS kapsamında alınan tedbirler, şirketlerin mali yapılarından bağımsız olarak hisse senetlerindeki aşırı fiyat ve miktar hareketlerini dengelemek amacıyla geçici süreyle uygulanmaktadır.

Kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte ilgili paylarda işlem hacmi ve likiditenin artması beklenir.

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