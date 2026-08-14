Türkiye'de tasarruf kültürünü yaygınlaştırmak ve bireylerin emeklilik dönemlerindeki refah seviyelerini artırmak amacıyla uygulanan bireysel emeklilik sistemi (BES), büyüme ivmesini sürdürüyor.

Emeklilik Gözetim Merkezi’nin (EGM) yayımladığı 7 Ağustos 2026 tarihli temel göstergelere göre katılımcıların toplam fon birikimlerinde faizli enstrümanların ağırlığı dikkat çekti.

Toplam katılımcı fon tutarının dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

• Faizli Fonlar: 1 trilyon 309 milyar 317,4 milyon TL (Sistemdeki payı yaklaşık yüzde 63)

• Faizsiz (Katılım) Fonları: 780 milyar 987,4 milyon TL (Sistemdeki payı yaklaşık yüzde 37)

DEVLET KATKISI 277,7 MİLYAR TL’Yİ BULDU

Tasarruf sahiplerine sunulan devlet desteğinin büyüklüğü de katlanarak artmaya devam ediyor. BES bünyesinde biriken toplam devlet katkısı fon tutarı 277 milyar 705,5 milyon TL olarak kayıtlara geçti.

Devlet katkısı fonlarının tercih dağılımında ise:

• Faizli Devlet Katkısı Fonları: 242 milyar 748,2 milyon TL,

• Faizsiz Devlet Katkısı Fonları: 34 milyar 957,3 milyon TL yer aldı.

EGM verilerine göre emeklilik şirketlerindeki toplam katılımcı sayısı 10 milyon 325 bin 16 kişi oldu.

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