Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) tarafından yayımlanan Şubat 2026 verileri, bireysel emeklilik sisteminde (BES) dikkat çeken bir eğilimi ortaya koydu. Yılın ikinci ayında toplam 18 bin 305 katılımcı emeklilik hakkını kullanarak sistemden emekli oldu.

Emekli olan katılımcıların 17 bin 33’ü birikimlerinin tamamını ve devlet katkılarını toplu ödeme şeklinde almayı tercih etti. Böylece emeklilik hakkını kullananların yaklaşık yüzde 93’ü sistemden nakit çıkışı yaptı.

Buna karşılık yalnızca 1.284 kişi sistemde kalmayı seçerek birikimlerinden düzenli maaş almayı tercih etti. Maaş modelini seçen katılımcıların ortalama birikimi yaklaşık 3,8 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

Veriler, BES’te emeklilik aşamasına gelen katılımcıların büyük çoğunluğunun düzenli gelir yerine toplu ödeme modeline yöneldiğini gösterirken, ekonomik beklentiler ve likidite ihtiyacının bu tercihte etkili olduğu değerlendiriliyor.