BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS), 2026 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımladı. Şirket yılın ilk çeyreğinde 6 milyar 460 milyon 986 bin TL net dönem kârı açıkladı.

Açıklanan finansal sonuçlar hem yıllık bazda güçlü büyümeye işaret etti hem de piyasa beklentilerini geride bıraktı.

BİM BİLANÇOSU BEKLENTİYİ AŞTI

Matriks Haber tarafından gerçekleştirilen bilanço beklenti anketine göre şirket için ortalama net kâr beklentisi 3 milyar 905 milyon TL seviyesindeydi. Medyan beklenti ise 3 milyar 900 milyon TL olarak hesaplandı.

BİM’in açıkladığı 6,46 milyar TL’lik net kâr, piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde gerçekleşti.

NET KÂR YÜZDE 83 ARTTI

Şirketin net dönem kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 83 artış gösterdi.

BİM, 2025 yılının ilk çeyreğinde 3,54 milyar TL net kâr açıklarken, bu yıl aynı dönemde 6,46 milyar TL net kâra ulaştı.

SATIŞ GELİRLERİ 212,8 MİLYAR TL’YE YÜKSELDİ

Şirketin satış gelirleri yıllık bazda yüzde 10 artarak 212,86 milyar TL seviyesine çıktı.

Esas faaliyet kârı tarafında da dikkat çekici toparlanma yaşandı. Geçen yılın aynı döneminde zarar açıklayan şirket, bu yılın ilk çeyreğinde 2,53 milyar TL esas faaliyet kârı elde etti.

FAVÖK rakamı ise yıllık bazda 6,91 milyar TL’den 10,11 milyar TL seviyesine yükseldi.

Analistler, güçlü operasyonel performansın kârlılık üzerindeki olumlu etkisine dikkat çekiyor.

ÖZKAYNAKLAR YÜKSELDİ

Şirketin özkaynakları çeyreklik dönemde yüzde 4 artarak 188,97 milyar TL seviyesine yükseldi.

BİM’in toplam varlıkları 398,30 milyar TL olurken, toplam borçları ise 207,50 milyar TL olarak açıklandı.