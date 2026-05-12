Borsa İstanbul yatırımcılarının gözü kulağı 13 Mayıs Çarşamba günü yapılacak Olağan Genel Kurul toplantılarına çevrildi.

Başta savunma sanayisinin lokomotifi Aselsan olmak üzere, halka açık 8 dev şirket yarın kâr payı dağıtım tekliflerini ortaklarının onayına sunacak.

Yatırımcılar için "temettü yılı" olarak beklenen 2026’nın bu en yoğun gününde, nakit kâr payı miktarları ve ödeme tarihleri resmiyet kazanacak.

Sadece savunma sanayi değil; mobilya, gıda, enerji ve tekstil gibi farklı sektörlerden de önemli isimler yarın masada olacak.

13 MAYIS’TA GENEL KURUL MASASINA OTURACAK ŞİRKETLER

Yarın kâr dağıtımı ve 2025 yılı faaliyetlerini değerlendirmek üzere toplanacak şirketlerin listesi şöyle:

YATIRIMCI NE BEKLİYOR?

Genel kurullarda sadece temettü miktarları değil, aynı zamanda şirketlerin gelecek projeksiyonları ve yatırım planları da masaya yatırılacak.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Analistler, özellikle BofA ve HSBC gibi yabancı kurumların satış baskısının arttığı bu dönemde, güçlü temettü kararlarının hisseler üzerinde "destekleyici" bir etki yaratabileceğine dikkat çekiyor.

Şirket yönetim kurullarının önceden açıkladığı temettü tekliflerinin, yarınki toplantılarda ortakların oylarıyla kabul edilmesi durumunda kesinleşmiş ödeme tarihleri KAP üzerinden kamuoyuna duyurulacak.