Ünlü Yatırım Holding A.Ş. (UNLU), Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimle, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı kararını kamuoyuna duyurdu.

Genel kurulda alınan karar doğrultusunda, şirketin 2025 yılı faaliyet dönemi için kar payı dağıtılmamasına karar verildi. Kararın detayları şu şekildedir:

Konsolide Finansal Durum: Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) esaslarına göre hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolara göre, 2025 hesap döneminde 205.944.767 TL net dönem zararı oluştu.

Vergi Usul Kanunu (VUK) Verileri: Şirketin yasal kayıtlarına (VUK) göre hazırlanan tablolarda ise 79.821.905 TL net dönem zararı kaydedildi.

Genel Kurul Kararı: Hem konsolide hem de yasal finansal tablolarda zarar oluşması nedeniyle, kar payı dağıtılmamasına ilişkin yönetim kurulu teklifi genel kurulda kabul edildi.

Şirket, zarar oluşması sebebiyle bu dönemde ortaklarına temettü ödemesi gerçekleştirmeyecek.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

