Genel kurulda alınan karar doğrultusunda, şirketin 2025 yılı faaliyet dönemi için kar payı dağıtılmamasına karar verildi. Kararın detayları şu şekildedir:

Konsolide Finansal Durum: Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) esaslarına göre hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolara göre, 2025 hesap döneminde 205.944.767 TL net dönem zararı oluştu.

Vergi Usul Kanunu (VUK) Verileri: Şirketin yasal kayıtlarına (VUK) göre hazırlanan tablolarda ise 79.821.905 TL net dönem zararı kaydedildi.

Genel Kurul Kararı: Hem konsolide hem de yasal finansal tablolarda zarar oluşması nedeniyle, kar payı dağıtılmamasına ilişkin yönetim kurulu teklifi genel kurulda kabul edildi.

Şirket, zarar oluşması sebebiyle bu dönemde ortaklarına temettü ödemesi gerçekleştirmeyecek.

