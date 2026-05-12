Borsa İstanbul'da hisse bazlı hareketlilik devam ederken, teknik göstergelerin eş zamanlı olarak "al" sinyali verdiği hisseler yatırımcıların radarında. Son verilere göre, teknik göstergelerin birlikte değerlendirildiği analizlerde maksimum 44 puanlık skorlar kaydedildi. Özellikle holding, gıda ve bankacılık sektörlerindeki güçlü duruş dikkat çekiyor.

ZİRVEDE PASİFİK HOLDİNG VE VERUSATURK

Analiz sonuçlarına göre, Pasifik Holding (PAHOL) ve Verusaturk Girişim (VERTU) 44 tam puanla listenin zirvesini paylaşıyor.

PAHOL: Göstergelerin neredeyse tamamının yukarı yönlü aynı trendi desteklemesi, teknik görünümü oldukça güçlü kılıyor.

VERTU: Yüksek skora rağmen bazı göstergelerdeki karışık görünüm, yatırımcıların destek ve direnç seviyelerine karşı temkinli olması gerektiğini gösteriyor.

SANAYİ VE GIDA HİSSELERİNDE POZİTİF AYRIŞMA

Listede üst sıralarda yer alan diğer önemli hisseler ise şöyle:

KUYAS & BRISA: Kuyas Yatırım 43,75 puanla istikrarlı yükselişini korurken, Brisa 42 puanla sanayi grubunda teknik uyumu en yüksek hisselerden biri oldu.

KUVVA & BANVT: Gıda sektöründe Kuvva Gıda (42 puan) ve Banvit (40,75 puan) dengeli yapılarıyla öne çıkıyor.

Pınar Süt (PNSUT) ise 39,5 puanla olumlu görünümünü koruyarak bu listeyi takip ediyor.

BANKACILIK VE TEKSTİLDE SEÇİCİ HAREKETLİLİK

Borsanın lokomotif sektörlerinden bankacılıkta Yapı Kredi Bankası (YKBNK) 41 puanla teknik güçlenmesini sürdürüyor.

Tekstil tarafında ise Rubenis Tekstil (RUBNS) sınırlı karışık sinyallere rağmen 41 puanla pozitif bölgede yer alıyor.

Gayrimenkul tarafında ise MHR GMYO (MHRGY) teknik yapısını koruyarak 39,5 puanla listeye adını yazdırdı.

SİNYAL SKORU NE ANLATIYOR?

Teknik sinyal skorlarının yükselmesi, hareketli ortalamalar, RSI, MACD gibi indikatörlerin aynı yöne (yukarı) dönmeye başladığını kanıtlar.

Ancak bu veriler;

Hacim Desteği: Sinyalin kalıcı olması için işlem hacmiyle desteklenmesi gerekir.

Piyasa Koşulları: Küresel endeksler ve makroekonomik haber akışları teknik görünümleri değiştirebilir.

Seçici Tercih: Listenin genelinde görülen yüksek puanlar, piyasanın genele yayılmak yerine belirli hikayesi olan hisselerde toplandığını gösteriyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.