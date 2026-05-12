FRIGO, dev bedelsiz sermaye artırımı için geri sayımı başlattı. Şirket, 13 Mayıs Çarşamba günü sermaye yapısını kökten değiştirecek hamleyi hayata geçiriyor.

Frigo-Pak Gıda (FRIGO), iç kaynaklarını kullanarak özsermayesini güçlendirme yoluna gitti.

Şirketin 294,2 milyon TL olan mevcut çıkarılmış sermayesi, tam yüzde 188,914 oranında bir artışla 850 milyon TL’ye yükselecek.

Bu devasa artışın finansmanı ise tamamen şirketin iç kaynaklarından karşılanıyor:

• Geçmiş Yıl Kârları: 347,2 milyon TL
• Sermaye Düzeltme Farkları: 166,5 milyon TL
• İhraç Primleri: 42 milyon TL

CEBİNİZDEKİ LOT SAYISI NASIL DEĞİŞECEK?

Yarın sabah itibarıyla FRIGO yatırımcılarının hesaplarındaki hisse sayısı yaklaşık 2,88 katına çıkacak.

Herhangi bir başvuruya veya ek ödemeye gerek kalmadan gerçekleşecek bu işlemde hesaplama şu şekilde yapılacak:

Örnek Senaryo: Hesabında 100 adet FRIGO hissesi olan bir yatırımcının lot sayısı, bölünme sonrası 288,91 adede yükselecek.

HİSSE FİYATINDA DÜZELTME YAPILACAK

Frigo-Pak tarafından yapılan resmi açıklamaya göre bedelsiz pay alma hak kullanım başlangıç tarihi 13 Mayıs 2026 olarak tescillendi. Bu tarihten itibaren yeni paylar yatırımcı hesaplarına yansımaya başlayacak.

Yatırımcıların en çok dikkat etmesi gereken nokta "fiyat düzeltmesi"dir. Sermaye artırımı ile lot sayısı artarken, hissenin piyasa fiyatı da aynı oranda bölünecektir.

Portföyünüzdeki toplam değer (lot x fiyat) ilk aşamada değişmeyecektir. Ancak hissenin birim fiyatının düşmesi, hisseye olan erişilebilirliği artırarak borsadaki likiditeyi güçlendirmeyi hedefler.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

