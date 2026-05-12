Küresel piyasalarda gözler emtia cephesine çevrildi. Altın/Gümüş oranı 54,94 seviyesine kadar gerileyerek gümüşün "altın çağını" başlattı.

12 Mayıs 2026 itibarıyla ekranlara yansıyan veriler, iki metal arasındaki makasın gümüş lehine nasıl kapandığını gözler önüne seriyor.

• Ons Altın: Saat 11.33 itibarıyla hafif bir geri çekilmeyle 4.700 doların altında yatay-negatif bir seyir izliyor.

• Ons Gümüş: Günlük bazda yaşanan kâr realizasyonuna rağmen 84 dolar seviyelerinde tutunuyor.

Geçtiğimiz hafta yüzde 15’in üzerinde prim yapan gümüş, yıllık bazda ise yüzde 157 gibi devasa bir getiri ile altını (yüzde 41) gölgede bıraktı.

ORAN NEDEN DÜŞTÜ? 54,94 NE ANLAMA GELİYOR?

Altın/gümüş oranı, bir ons altın alabilmek için kaç ons gümüş gerektiğini gösteren kritik bir barometredir.

Bir hafta önce 62,05 olan bu oran, gümüşün yüzde 7,1’lik ataklarıyla hafta açılışında 54,94 seviyesine kadar indi.

Bu sert düşüş, gümüşün altına göre çok daha hızlı değer kazandığını kanıtlıyor.

Tarihsel olarak 40-80 bandında hareket eden bu oranda 55’in altı, gümüşün "göreceli olarak" artık çok ucuz olmadığını, aksine güç kazandığını gösteriyor.

YÜKSELİŞİN ARKASINDAKİ İKİ DEV GÜÇ

ABD ve Çin arasında ilan edilen 90 günlük gümrük vergisi ateşkesi, gümüş için ana katalizör oldu.

Gümüş tüketiminin yüzde 60’ı güneş panelleri, elektrikli araç bataryaları ve yarı iletkenler gibi endüstriyel alanlara dayanıyor.

Vergilerin yüzde 145’ten yüzde 30’lara inmesi, tedarik zincirinin merkezindeki Çin’den gelen talebi yeniden fiyatlandırdı.

Gümüş Enstitüsü verilerine göre dünya çıkardığından daha fazla gümüş tüketiyor.

• Arz Açığı: 6 yıldır aralıksız devam ediyor.

• Stok Erimesi: 2021'den bu yana yer üstü stoklarından 762 milyon troy ons gümüş çekildi.

• 2026 Öngörüsü: Açığın 2025’e göre yüzde 15 daha artarak 46,3 milyon onsa çıkması bekleniyor.

YATIRIMCIYI NE BEKLİYOR?

Gümüş hem bir para birimi hem de bir sanayi hammaddesi olma özelliğiyle "ikili doğaya" sahip.

Uzmanlar, 90 günlük ateşkesin bir ticaret anlaşması olmadığı konusunda uyarıyor; müzakereler çıkmaza girerse oran tekrar yükselebilir.

Ancak yapısal arz açığı, gümüşün altındaki "çelik tabanı" korumaya devam ediyor.

