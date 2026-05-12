Artan yaşam maliyetleriyle birlikte kredi kartına taksitli alışveriş kullanımı hız kazanırken, finansal veri analizleri dikkat çeken bir gerçeği ortaya koydu.

Uzmanlara göre kredi kartına yapılan taksitli alışverişlerde kullanıcıların sadece aylık taksit tutarı kadar değil, ürünün toplam bedeli kadar limitinin bloke edildiği belirtiliyor.

Bu durumun özellikle yüksek limit kullanım oranı nedeniyle bankacılık sistemindeki risk puanını olumsuz etkileyebileceği ifade ediliyor.

UZMANLAR İKİ BÜYÜK RİSKE DİKKAT ÇEKTİ

Finans uzmanları, sürekli taksitli harcama modelinin iki önemli risk oluşturduğunu belirtiyor.

Bunlardan ilki, kredi kartı limit kullanım oranının yükselmesi nedeniyle kredi notunun baskı altına girmesi olarak öne çıkıyor.

İkinci risk ise kredi kartı limitlerinin taksitli borçlarla dolması nedeniyle kullanıcıların beklenmedik ihtiyaçlar karşısında finansal hareket alanını kaybetmesi olarak değerlendiriliyor.

"FAİZSİZ" GÖRÜNEN SİSTEM AĞIR MALİYETE DÖNÜŞEBİLİYOR

Uzmanlara göre başlangıçta "faizsiz" gibi görünen taksitli alışveriş modeli, ödeme düzensizliği başladığı anda ciddi maliyet oluşturabiliyor.

Taksitlerin artmasıyla birlikte yükselen kredi kartı ekstresinin kullanıcıları asgari ödeme yapmaya zorladığı belirtilirken, kalan borca uygulanan akdi faiz ve bileşik faiz yükünün toplam maliyeti hızla artırdığı ifade ediliyor.

HANGİ HARCAMALARDA TAKSİT DAHA RİSKLİ?

Uzmanlar, kredi kartı harcamalarında taksitlendirme yapılırken ürünün kullanım ömrünün dikkate alınması gerektiğini belirtiyor.

Beyaz eşya ve teknoloji ürünleri gibi uzun ömürlü dayanıklı tüketim harcamalarında taksit kullanımının daha makul olduğu ifade edilirken; gıda, yakıt ve giyim gibi hızlı tüketim ürünlerinde taksitli harcamaların daha riskli olduğu vurgulanıyor.

KRİTİK EŞİK NETLEŞTİ: GELİRİN YÜZDE 20'Sİ

Sağlıklı nakit akışı için uzmanların dikkat çektiği kritik sınır da paylaşıldı.

Buna göre aylık toplam kredi kartı taksit ödemelerinin, net gelirin yüzde 20'sini aşmaması gerektiği belirtiliyor.

"SÜREKLİ TAKSİTLİ YAŞAM" UYARISI

Uzmanlar, gelecekte elde edilecek gelirin kredi kartı aracılığıyla bugünden harcanması olarak tanımlanan "sürekli taksitli yaşam" modelinin özellikle yüksek enflasyon dönemlerinde avantaj gibi görülebileceğini belirtiyor.

Ancak olası gelir kaybı veya ödeme düzensizliği durumunda bu modelin hanehalkı bütçelerinde ciddi finansal sorunlara ve borç sarmalına yol açabileceği ifade ediliyor.