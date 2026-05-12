Bölgedeki jeopolitik risklerin etkisiyle yönünü yukarı çeviren değerli metallerde, bu hafta gram altın yaklaşık 300 lira, gram gümüş ise 15 lira birden yükseldi.

"BU YÜKSELİŞ HENÜZ BAŞLANGIÇ"

Servetinin yüzde 98'ini altın ve gümüşte tutan 81 yaşındaki Sprott, mevcut yükselişin henüz bir "başlangıç" olduğunu savunarak dudak uçuklatan rakamlar telaffuz etti.

Kaynak: TradingView

Piyasadaki son hareketlerin büyük bir trendin yalnızca ilk adımları olduğunu belirten Sprott, uzun vadede yüzde 250’ye varabilecek bir potansiyele işaret etti. Ünlü yatırımcının öngörüleri şöyle:

Gümüş: Mevcut seviyelerden hızla uzaklaşarak 200 hatta 300 dolara çıkabilir.

Altın: Küresel belirsizliklerin etkisiyle 10 bin dolar seviyesine ulaşabilir.

Hisseler: Değerli metal madencilik hisselerinin şu ana kadar düşük performans gösterdiğini ancak asıl ivmenin burada yaşanacağını savundu.

YÜKSELİŞİ TETİKLEYEN 3 TEMEL NEDEN

Sprott'a göre altın ve gümüşe olan talebi sadece savaş değil, derin ekonomik nedenler de destekliyor:

Küresel Belirsizlik ve Jeopolitik Riskler: Orta Doğu’daki savaş ve finansal sistemdeki güvensizlik yatırımcıyı "güvenli limana" itiyor.

Enflasyon ve Faiz Beklentileri: Enflasyon baskılarının sürmesi ve merkez bankalarından beklenen faiz indirimleri, faiz getirisi olmayan değerli metalleri yeniden cazip kılıyor.

Para Politikaları: Merkez bankalarının izlediği genişlemeci politikalar sistemdeki belirsizliği artırıyor.

"SABIRLI OLAN KAZANACAK"

Yatırımcıları kısa vadeli dalgalanmalara takılmamaları konusunda uyaran deneyimli milyarder, altın ve gümüşün sadece bir yatırım aracı değil, aynı zamanda enflasyona karşı en güçlü koruma kalkanı olduğunu vurguladı. Sprott, piyasadaki dönemsel düşüşlerin ve dalgalanmaların aslında sabırlı yatırımcılar için büyük fırsatlar sunduğunu belirterek, stratejisinin arkasında durmaya devam ediyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.