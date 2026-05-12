Google Haberler

Güçlü finansal tabloların ardından dev kurumlar, Astor Enerji (ASTOR) hisseleri için güncel radar seviyelerini paylaştı.

Bilançoyu en heyecanlı karşılayan kurumlardan biri Global Menkul oldu.

Kurum, ASTOR için beklentilerini yukarı yönlü revize ederek dikkatleri üzerine çekti.

• Eski Hedef Fiyat: 309,53 TL
• Yeni Hedef Fiyat: 388,00 TL
• Tavsiye: Al
• Prim Potansiyeli: Yüzde 16,86

Global Menkul, bu güncellemeyle birlikte hissede cari fiyata oranla yaklaşık yüzde 17’lik bir yükseliş marjı öngördüğünü teyit etmiş oldu.

Bilanço sonrası ASTOR hisselerinde son durum: BofA satışa başladı Bilanço sonrası ASTOR hisselerinde son durum: BofA satışa başladı

ASTOR için bilanço sonrası hedef fiyatlar güncellendi, Görsel 1

İŞ YATIRIM "AL" DEMEYE DEVAM EDİYOR

Piyasanın köklü kurumlarından İş Yatırım ise ASTOR için daha temkinli ancak pozitif duruşunu korudu. Kurum, hisse için belirlediği projeksiyonu değiştirmedi.

• Hedef Fiyat: 282,00 TL
• Tavsiye: Al
• Açıklanma Tarihi: 12 Mayıs 2026

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD enflasyonu piyasaları sarstı: Altın ve gümüşte sert düşüşABD enflasyonu piyasaları sarstı: Altın ve gümüşte sert düşüş
ABD'de kritik enflasyon verisi açıklandı! Son 3 yılın zirvesiABD'de kritik enflasyon verisi açıklandı! Son 3 yılın zirvesi

Google Haberler