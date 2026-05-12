YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. (YEOTK) hisseleri, 12 Mayıs tarihli seansta Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamanın ardından güçlü alımlarla dikkat çekti.

Hisse, saat 14.05 itibarıyla yüzde 9,97 yükselişle 94,85 TL seviyesine çıkarak gün içi tavan seviyeyi gördü.

HİSSE GÜNE 85,40 TL SEVİYESİNDEN BAŞLADI

Güne 85,40 TL seviyesinden başlayan YEOTK payları, gün içinde en düşük 85,25 TL seviyesini gördü.

Güçlü alım ivmesinin ardından hisse 94,85 TL seviyesinde dengelendi.

Önceki kapanışa göre hissede 8,60 TL'lik yükseliş yaşanırken, şirketin piyasa değeri yaklaşık 33,67 milyar TL seviyesine ulaştı.

Şirketin F/K oranı ise 22,10 olarak hesaplandı.



Kaynak:Tradingview

KAP AÇIKLAMASI HİSSEDE SERT YÜKSELİŞİ BERABERİNDE GETİRDİ

Hissede yaşanan sert yükselişte, şirketin KAP üzerinden duyurduğu yeni iş ilişkisi açıklamasının etkili olduğu değerlendirildi.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Şirket, 12 Mayıs 2026 tarihinde yaptığı açıklamada, Kuvvet Enerji A.Ş. ile bataryalı enerji depolama sistemlerinin satışına yönelik 1 milyon 950 bin dolar tutarında sözleşme imzaladığını duyurdu.

Kuvvet Enerji'nin, Selenka Enerji grup şirketleri arasında yer aldığı belirtildi.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat SASA 3.47 19.379.649.956,37 % -1.98 15:41 ASTOR 336.25 8.388.312.645,00 % -0.96 15:41 PEKGY 18.71 8.367.951.293,39 % 9.99 15:41 EREGL 40.78 6.566.422.804,80 % -0.2 15:41 AKBNK 74 5.981.480.816,35 % -2.44 15:41 Tüm Hisseler

ÜRETİM TUZLA FABRİKASINDA YAPILACAK

Sözleşme kapsamında teslim edilecek 1C şarj ve deşarj oranına sahip batarya enerji depolama ünitelerinin, YEOTK'nin yüzde 100 bağlı ortaklığı Reap Batarya Teknolojileri A.Ş. bünyesindeki Tuzla fabrikasında üretileceği açıklandı.

Teslimatların ise 6 ay içerisinde tamamlanmasının planlandığı kaydedildi.

YEOTK 12 MAYIS ARACI KURUM İŞLEMLERİ

ALIM TARAFINDA BOFA DESTEĞİ

Hissede yaşanan yükseliş sırasında aracı kurum dağılımı da dikkat çekti.

Saat 14.05 itibarıyla net alıcı tarafında ilk sırada yaklaşık 2 milyon 916 bin lot ile Tacirler Yatırım yer aldı. Tacirler Yatırım'ı 2 milyon 63 bin lot ile Bank of America Yatırım Bank ve 1 milyon 243 bin lot ile QNB Yatırım takip etti.

Ünlü Menkul yaklaşık 548 bin lot, Deniz Yatırım ise yaklaşık 283 bin lot net alım gerçekleştirdi.

İlk 5 aracı kurumun toplam net alımı 7 milyon 56 bin lot olurken, toplam dağılım içindeki payları yüzde 91,35 seviyesinde gerçekleşti.

SATIŞ TARAFINDA BULLS YATIRIM ÖNE ÇIKTI

Yine aynı saat itibarıyla net satış tarafında ise Bulls Yatırım yaklaşık 1 milyon 474 bin lot ile ilk sırada yer aldı.

Garanti Yatırım yaklaşık 907 bin lot, Ziraat Yatırım yaklaşık 708 bin lot, Midas Menkul yaklaşık 695 bin lot ve Vakıf Yatırım yaklaşık 685 bin lot net satış gerçekleştirdi.

İlk 5 kurumun toplam net satışı 4 milyon 471 bin lot olurken, toplam dağılımdaki payları yüzde 57,89 olarak hesaplandı.