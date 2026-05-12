Kripto para dünyası, ABD’den gelecek ve sektörün genlerini değiştirebilecek dev bir regülasyon dalgasına kilitlendi.

ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı FinCEN ve OFAC birimleri tarafından hazırlanan ortak düzenleme taslağı sadece stablecoin piyasasını değil, blokzincir teknolojisinin "merkeziyetsiz" yapısını da doğrudan hedef alıyor.

Taslak, GENIUS Act kapsamında şekillenirken; uzmanlar bu düzenlemenin SEC ve CFTC gibi diğer dev kurumların kripto varlıklara bakış açısını da kökten etkileyeceğini öngörüyor. Düzenlemenin merkezinde ise kara para aklamayı önleme (AML) ve yaptırım uyum politikaları yer alıyor.

YAPTIRIMLARDA "DEMİR YUMRUK"

Düzenleme taslağı, birincil ve ikincil piyasalar arasında keskin bir ayrım gözetiyor:

• FinCEN'in Görüşü: İkincil piyasa işlemlerinde (borsalar arası veya kullanıcılar arası transferler) müşteri doğrulama (KYC) ve sürekli izleme gibi ağır yükümlülüklerin uygulanmamasını savunuyor. Kurum, bu durumun yaratacağı operasyonel yükün, sağlayacağı faydadan fazla olacağı görüşünde.

• OFAC'ın Sert Tutumu: Ödeme amaçlı stablecoin ihraççılarına çok ağır sorumluluklar yüklenmesi planlanıyor. Taslağa göre; ihraççılar, yaptırım listesindeki kişilerin akıllı kontratlarla etkileşime girmesini, hatta şahsi cüzdanlar (self-custody) arasındaki P2P transferleri dahi engelleme, dondurma ve reddetme kapasitesine sahip olmak zorunda.

AKILLI KONTRATLARA TEKNİK MÜDAHALE DÖNEMİ

Bill Hughes, bu taslağın kripto tarihinde bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekiyor. İlk kez bir regülasyon, akıllı sözleşmelerin teknik mimarisine doğrudan müdahale edilmesini zorunlu kılabilir.

Eğer düzenleme proaktif bir gözetim zorunluluğu getirirse, bugün bildiğimiz "açık kaynaklı ve özgür" stablecoin ihraççıları, kendi tokenleri üzerinde tam denetime sahip "izinli ağ operatörlerine" dönüşebilir.

Bu senaryo, kripto paraların çıkış noktası olan sansür direnci ve merkeziyetsizlik ilkeleriyle taban tabana zıt bir tabloyu beraberinde getirebilir.

Sonuç olarak; ABD Hazine Bakanlığı'nın bu hamlesi, stablecoin'lerin bir ödeme aracı olarak yasallaşmasını hızlandırabileceği ancak karşılığında "mutlak kontrol" talep ederek kripto ekosistemini geleneksel finans sistemine daha çok benzetebileceği tartışılıyor.

