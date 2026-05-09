Motley Fool analistleri kripto para piyasasının en büyük varlıklarından biri olan XRP için dikkat çeken bir analiz yayımlandı. Analizde, Ripple'ın bankacılık sektöründeki büyümesine rağmen XRP fiyatının uzun vadede beklentileri karşılamayabileceği savunuldu.

Geçtiğimiz yıl Ripple ile ABD'li düzenleyici kurumlar arasında yıllardır süren davanın sonuçlanması ve ardından ABD'de yedi farklı spot XRP ETF'sinin piyasaya sürülmesi, XRP için önemli yükseliş katalizörleri olarak görülmüştü. Canary XRP ETF dahil ürünler kısa sürede 1 milyar doların üzerinde sermaye girişi çekmişti.

Bu gelişmelerin ardından XRP fiyatı temmuz ayında 3,50 doların üzerine kadar yükseldi. Ancak token daha sonra sert değer kaybederek 1,40 dolar seviyesine geriledi. Böylece XRP, dava sürecinin sona ermesinden ve ETF’lerin piyasaya sürülmesinden önceki seviyelerin de altına inmiş oldu.

"BANKA BENİMSENMESİ TEZİ HATALI OKUNUYOR"

Analizde XRP'ye yönelik yükseliş beklentisinin temelinde, bankaların Ripple teknolojisini kullanmasının XRP talebini artıracağı düşüncesinin yer aldığı belirtildi. Ancak bunun gerçekte bankaların kullandığı ürünlerle tam olarak örtüşmediği ifade edildi.

Ripple'ın geleneksel olarak iki temel ürün sunduğu vurgulandı:

RippleNet

On-Demand Liquidity (ODL)

Değerlendirmeye göre bankalar tarafından en yaygın kullanılan ürün olan RippleNet, XRP'ye doğrudan talep yaratmıyor. Bu nedenle bankaların Ripple altyapısını kullanmasının XRP fiyatına otomatik olarak olumlu yansımadığı ifade edildi.

XRP kullanan ODL sisteminin ise daha sınırlı işlem hacmine sahip olduğu ve yatırımcıların düşündüğü kadar güçlü bir fiyat etkisi oluşturmadığı kaydedildi.

RIPPLE'IN STABLECOIN HAMLESİ XRP İÇİN RİSK OLUŞTURUYOR

Analizde ayrıca Ripple'ın piyasaya sürdüğü RLUSD isimli stablecoin'in de XRP açısından yeni bir risk unsuru olduğu belirtildi.

RLUSD'nin, diğer stablecoin'lerde olduğu gibi 1 dolara sabitlenmiş şekilde tasarlandığına dikkat çekilerek, bankaların volatilitesi yüksek XRP yerine daha istikrarlı bir dijital varlığı tercih edebileceği ifade edildi.

Uzmanlara göre bu durum, sınır ötesi ödemelerde XRP kullanımını daha da azaltabilir.

"5 YIL SONRA XRP 1 DOLARIN ALTINDA OLABİLİR"

Değerlendirmede Ripple'ın önümüzdeki beş yılda ödeme altyapısı alanında daha büyük bir şirket haline gelebileceği kabul edilirken, bu büyümenin XRP fiyatına aynı ölçüde yansımayabileceği savunuldu.

Analizde şu ifadeye yer verildi:

"Kripto piyasasında dalgalanmalar sürecek. Ancak beş yıllık perspektifte XRP'nin 1 doların altında işlem görmesi daha olası görünüyor."

Öte yandan analizde, yatırımcılara yalnızca popüler beklentilere değil, Ripple'ın ürün yapısına ve gerçek kullanım alanlarına da dikkat etmeleri gerektiği mesajı verildi.

