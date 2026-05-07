MicroStrategy’nin (Strategy) kurucusu Michael Saylor’ın "Gerektiğinde Bitcoin satabiliriz" çıkışı kripto para dünyasında geniş yankı bulurken, şirketin CEO’su Phong Le’den piyasaları rahatlatan bir değerlendirme geldi.

Phong Le, bu açıklamaların ardından Bitcoin (BTC) fiyatında bir sarsıntı yaşanmamasını piyasanın olgunluğuna bağladı.

"PİYASA BU AÇIKLAMAYI UMURSAMADI"

Strategy CEO’su Phong Le, Michael Saylor’ın olası BTC satışlarına ilişkin ifadelerinin piyasada bir panik havası yaratmadığını vurguladı.

Saylor, temettü ödemeleri veya kurumsal finansman gereksinimleri gibi teknik sebeplerle zaman zaman Bitcoin satışı yapabileceklerini belirtmişti.

Phong Le, durumu şu sözlerle özetledi:

"Bitcoin piyasası bu açıklamayı umursamadı. Yatırımcılar bizim uzun vadeli stratejimize güveniyor; olası satış ihtimali artık bir risk olarak görülmüyor."

2026 İLK ÇEYREK BİLANÇOSU: 818 BİN ADET BTC

Şirket, 2026 yılına dair güncel verilerini de paylaştı. Portföyünü devasa boyutlara ulaştıran Strategy, dijital altın stratejisinde şu rakamları yakaladı:

• Toplam Rezerv: Bilançoda tam 818.334 adet Bitcoin bulunuyor.

• BTC Getirisi: Yıl başından bu yana yüzde 9,4 oranında getiri elde edildi.

• Fon Toplama: Şirket, 2026 yılı içerisinde şu ana kadar 11,6 milyar dolar fon toplamayı başardı.

BTC FİYATINDA SON DURUM

Saylor’ın açıklamalarına rağmen "boğa" iştahını kaybetmeyen Bitcoin, güçlü duruşunu sürdürüyor.

• Güncel Fiyat: TSİ 10.28 itibarıyla sınırlı yükselişiyle 81.589 dolar

• Haftalık Performans: Son 7 günde yüzde 7 değer kazancı.

• Aylık Performans: Son 1 ayda yüzde 13 yükseliş yaşadı.

NEDEN DÜŞÜŞ YAŞANMADI?

Uzmanlara göre piyasanın bu haberi sakin karşılamasının arkasında iki ana neden yatıyor:

• Güven: Yatırımcılar, Strategy’nin Bitcoin’i bir "likidite aracı" olarak görmesine alıştı ve toplu bir tasfiye beklemiyor.

• Derinleşen Piyasa: Bitcoin piyasasının işlem hacmi, artık bireysel şirket duyurularından tek başına sarsılmayacak kadar genişledi.

Strategy, kurumsal finansman dünyasında Bitcoin’i ana rezerv varlığı haline getiren öncü rolünü, piyasayı domine eden devasa cüzdanıyla sürdürmeye devam ediyor.

