Hafta ortasında İran ile yaşanan gerilimlerin etkisiyle 75.500 dolara kadar gerileyen Bitcoin (BTC), hafta sonuna girerken Asya seansında güçlü bir toparlanma sergiledi. Cumartesi sabahı itibarıyla 78.180 dolar seviyesine tırmanan lider kripto para birimi, hem diplomatik iyileşmelerden hem de ABD Senatosu’ndan gelen regülasyon haberlerinden destek buldu.

BTC TSI 10.32 itibarıyla 78 bin 321 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Kaynak: Investing

SENATO’DAN "STABLECOİN" UZLAŞMASI: DEV ENGEL KALKTI

Kripto piyasasında haftanın en kritik haberi ABD Senatosu’ndan geldi. Senato Bankacılık Komitesi’nin "stablecoin getiri uzlaşması" konusunda bir taslak üzerinde anlaşması, kripto piyasa yapısı yasalarının önündeki en büyük engellerden birini kaldırdı.

Coinbase’den Destek:

Görüşmelerin merkezinde yer alan dev borsadan destek gecikmedi. Coinbase Baş Hukuk Müşaviri Paul Grewal, yasa taslağındaki dilin kripto platformlarındaki faaliyet ödüllerini koruduğunu belirterek, bunun sektör için büyük bir kazanım olduğunu vurguladı. Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından Hazine ve CFTC'nin detaylı kuralları yazmak için bir yıllık süresi olacak.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,49 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat! Faiz Oranı %1,29 Vade 6 Ay Toplam Tutar 50.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

DİPLOMASI TRAFİĞİ FİYATI ATEŞLEDİ

Bitcoin’deki toparlanmanın bir diğer ayağını ise jeopolitik gelişmeler oluşturdu. Tahran'ın, Pakistan aracılığıyla Washington'a yeni bir ateşkes teklifi ilettiğine dair Cuma günü basına yansıyan haberler, piyasalardaki savaş korkusunu bir miktar dağıtarak alımları hızlandırdı.

"ZAYIFLIK KRİPTODA DEĞİL, MAKRO BELİRSİZLİKTE"

ZeroStack CEO'su Daniel Reis-Faria, piyasadaki mevcut durumu bir "zayıflık" olarak görmediğini belirtti. Bitcoin’in 78.000 dolar sınırında dar bantta hareket etmesinin makro belirsizliklerden kaynaklandığını söyleyen Reis-Faria şu değerlendirmelerde bulundu:

"Fed'in faiz oranlarını sabit tutması sürpriz değildi, ancak sonrasında ne geleceğine dair bir yön olmaması yatırımcıyı çekimser bırakıyor. ETF çıkışları, kurumların piyasadan çıktığı anlamına gelmiyor; sadece mevcut risk iştahlarını artırmıyorlar. Kurumsal para tekrar akmaya başlarsa yükseliş oldukça hızlı olabilir."

YENİ HAFTADA GÖZLER KATALİZÖRLERDE

Mayıs ayına girerken Bitcoin’in 78.000 dolar seviyesini kararlı bir şekilde aşabilmesi için piyasa dışı katalizörlere ihtiyaç duyuluyor. Analistler, piyasanın yönünü belirlemek için şu üç faktöre odaklanmış durumda:

Fed’in net faiz açıklamaları,

Spot ETF girişlerinde hızlanma,

Hürmüz Boğazı’nın yeniden ticarete açılması.

Kaynak: Coindesk

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.